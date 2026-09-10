Programi Kombëtar i Strehimit, Rama prezanton 6 programet e reja: Nga banesat sociale te kreditë me kosto të ulët
Strehimi do të jetë një nga prioritetet e “Rilindjes 2.0”. Kryeministri Edi Rama ka prezantuar Programin Kombëtar të Strehimit, një reformë që sipas tij synon të ndryshojë mënyrën se si shteti adreson problematikën e strehimit, veçanërisht për familjet e reja dhe të rinjtë.
Rama tha se programi është rezultat i një pune intensive njëvjeçare dhe se tashmë ka marrë formën e draftit ligjor, i cili do të kalojë në konsultim publik dhe më pas në Parlament.
“Programi Kombëtar i Strehimit për Shqipërinë 2030 në BE është një moment kur janë pjekur kushtet, pas një pune intensive 1-vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Është një program i ri, si mishërim i një reforme strukturore shumë të thellë dhe ka marrë formën e draftit ligjor. Së shpejti do të kalojë në konsultim publik dhe më pas në Parlament, për të ndryshuar qasjen ndaj kësaj teme të rëndësishme dhe të mprehtë, për shkak të vështirësive që hasin familjet e reja dhe të rinjtë në tërësi në rrugën e marrjes së një shtëpie”, tha Rama.
Programi parashikon gjashtë skema të reja. E para lidhet me banesat sociale me qira, për të cilat qeveria synon të përdorë disa mekanizma, nga ndërtimi i banesave të reja te blerja në treg, përshtatja e objekteve shtetërore apo të konfiskuara dhe partneriteti publik-privat.
Programi i dytë parashikon banesa me kosto të ulët, përmes subvencionimit të kredisë nga shteti. Ndërsa programi i tretë do të fokusohet te përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe ndërhyrjet infrastrukturore në zonat informale. Programi i katërt synon zhvillimin e zonave të reja të strehimit, jo vetëm për familjet në nevojë, por për shtresa të ndryshme të shoqërisë.
Dy programet e tjera, tha Rama, lidhen me banesat e përkohshme për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore dhe banesat e përshtatura për personat me aftësi të kufizuara.
Strehimi është aspekt thelbësor i vizionit “Rilindja 2.0”. Janë 6 programe të reja që do t’i adresojmë.
Programi i parë është programi i banesave sociale me qira. Është një skemë përdorur ndër vite, por ne do ta qasim në një mënyrë të re. Dhënia e banesave sociale me qira do të jetë një program i cili do të bëhet më kompleks dhe jo thjesht “prit të ndërtohet dhe pastaj të kesh shansin të marrësh një banesë”.
Këto do të parashikojnë ndërtim të ri, blerje nga tregu, përshtatje të objekteve shtetërore ose të konfiskuara dhe partneritetin publik-privat. Do të përdorim të gjithë instrumentet për të garantuar një ofertë shumë të gjerë nga ana e shtetit.
Programi 2 janë banesat me kosto të ulët, që lidhet me subvencionimin nga ana e shtetit të kredisë, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët.
Programi 3 është përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël dhe një projekt infrastrukture në zonat informale, për të adaptuar banesa të caktuara si banesa sociale.
Programi 4 është zhvillimi i zonave të strehimit dhe këtu nuk flasim vetëm për banesat sociale, por për të gjitha shtresat e shoqërisë. Nuk duam të ndërtojmë një bllok banimi vetëm për njerëzit në nevojë, por të jetë dinjitoz për të gjitha shtresat. Për këtë është shumë e rëndësishme cilësia e banesave dhe zonave të zhvillimit.
Shumë shpejt do të fillojmë në Tiranë me këtë program të ri dhe kemi në shqyrtim shumë zona të tjera në bashkitë e tjera.
Programi 5 është ai i banesave të përkohshme për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore. Duhen pasur infrastruktura të gatshme pikërisht për strehimin e familjeve që preken nga përmbytjet, zjarret, tërmetet, që janë bërë fenomene gjithmonë e më të zakonshme.
Programi 6 është ai i banesave të veçanta, të cilat janë banesa të përshtatura për familjet me persona me aftësi të kufizuara, apo për individët me aftësi të kufizuara.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.