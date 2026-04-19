Protesta e PD/ Molotov drejt Kryeministrisë dhe përplasje me policinë para Parlamentit, protestuesit shpërndahen me gaz lotsjellës. 4 të lënduar, mes tyre një efektiv
Partia Demokratike zhvilloi këtë të premte, 18 prill, protestën e saj të radhës, ku edhe këtë herë nuk munguan tensionet dhe hedhjet e molotovëve dhe fishekzjarrëve në drejtim të Kryeministrisë, si dhe përplasjet me efektivët e policisë.
Sipas raportimit, teksa protesta nisi paqësore dhe e qetë, me fjalimet e përfaqësuesve të PD-së dhe aleatëve të saj në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, situata u përshkallëzua pas përfundimit të fjalës së kryedemokratit Sali Berisha, ku protestuesit hodhën molotov dhe fishekzjarrë drejt godinës së Kryeministrisë.. Në këtë mënyrë, fokusi mbetet te zhvillimi politik dhe mesazhet kryesore që shoqërojnë këtë ngjarje.
Më tej theksohet se Në përgjigje të situatës, forcat e Policisë së Shtetit ndërhynë për të shpërndarë turmën, duke përdorur gaz lotsjellës dhe ujë me presion. Tensionet u rritën ndjeshëm në zonën përreth Kryeministrisë, ndërsa protestuesit u zhvendosën në disa akse të bulevardit. Po ashtu, materiali nënvizon se pas shpërndarjes nga zona e Kryeministrisë, protestuesit u drejtuan përpara Parlamentit, ku një kordon i Policisë së Shtetit ishte vendosur pranë godinës dhe Xhamisë së Namazgjasë..
Në përmbledhje, ky zhvillim paraqitet si pjesë e debatit dhe agjendës politike të ditës, duke nxjerrë në pah se deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka, tentoi të kalojë kordonin e policisë së bashku me një grup protestuesish, por hasi në rezistencën e efektivëve..
Burimi: RTSH
