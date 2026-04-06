Maqedonia

Protesta e studentëve shqiptarë në Shkup/ Zhupa: Çështje drejtësie dhe dinjiteti!

· 2 min lexim

Deputetja e PD-së, Ina Zhupa ka reaguar lidhur me protestën e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, ku shpreh mbështetjen ndaj tyre.

Në një postim në Facebook, Zhupa shkruan se gjuha shqipe është një e drejtë e panegociueshme dhe një shtyllë e identitetit kombëtar shqiptar. Deputetja shprehet se kur një popull detyrohet të kërkojë përdorimin e gjuhës së vet, kemi të bëjmë me një çështje drejtësie dhe dinjiteti.

Ndër të tjera, ajo u bën thirrje institucioneve të reagojnë me përgjegjësi dhe të angazhohen për të garantuar të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.

Postimi i plotë:

Gjuha shqipe është një e drejtë e panegociueshme dhe një shtyllë e identitetit tonë kombëtar, e fituar me shumë sakrifica ndër vite.

Mbështes plotësisht zërin e studentëve që kërkojnë respektimin e saj, sepse kur një popull detyrohet të kërkojë përdorimin e gjuhës së vet, kemi të bëjmë me një çështje drejtësie dhe dinjiteti.

U bëj thirrje institucioneve të reagojnë me përgjegjësi dhe të angazhohen për të garantuar të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.

Kujtojmë se studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut kanë protestuar ditën e sotme pasi u është ndaluar dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.

Studentët u kanë bërë thirrje institucioneve që të respektojnë ligjin për gjuhën dhe të respektojnë Kushtetutën. Po ashtu kanë kërkuar dorëheqjen e qeveritarëve në Maqedoninë e Veriut.

