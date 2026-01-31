Politika

Protesta në Vlorë, Spiropali takohet me qytetarët

2 days ago
0 1 minute read

Në ditën e pestë të protestës, tregtarët e Tregut të Madh të Vlorës janë mbledhur serish sot kundër zhvendosjes nga vendi ku ushtrojnë aktivitetin e tyre aktual. Ata shprehen se nuk janë kundër zhvillimit, por spostimi i tyre drejt Jalisë së Nartës është shkatërrim, pasi nuk ka asnjë kusht dhe është gati 3 km larg, gjë që sjell mbylljen përfundimtare të aktivitetit të tyre.

Paraditen e sotme, protesta u zhvendos përpara Teatrit “P. Marko” të Vlorës, ku pritej të zhvillohej një event ndërkombëtar, ku pritej që të vinte edhe kryeministri Rama, por ka mbërritur ministrja e Punëve të Jashtme, Elisa Spiropali.

Tregtarët zgjodhën këtë moment për të bërë zërin e tyre më të dëgjueshëm, duke protestuar gjatë kalimit të ministres Elisa Spiropali. Gjatë situatës, Spiropali ndaloi dhe u kthye për të komunikuar drejtpërdrejt me protestuesit.

“Bravo që erdhe”, i thonë qytetarët.

Unë do flas tani me kryetaren e bashkisë dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak. Edhe bashkia ka një plan të saj të zhvillimit“, u tha ministrja qytetarëve.

Pas këtij komunikimi të shkurtër, Spiropali u largua për të marrë pjesë në eventin ndërkombëtar, ndërsa tregtarët vijuan protestën, duke kërkuar zgjidhje konkrete dhe dialog me autoritetet lokale.

2 days ago
0 1 minute read

Related Articles

Tre protesta kundër Ramës/

2 weeks ago

Rama: RTSH të mbyllet/ Reagimet: Shkarko qeverinë tënde më parë

2 weeks ago

Salianji: PD duhet të bisedojë me Llapaj, Qorrin dhe te tjerë

2 weeks ago

Tjetër bombë nga Brukseli/ Pas fermerëve, BE pezullon fondet edhe për axhendën dixhitale të Shqipërisë për shkak të korrupsionit në AKSHI

3 weeks ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button