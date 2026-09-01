🌤️
Tiranë 33°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 87.63 ▲2.18%
ARI 4,428 ▼1.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $78,195 ▼ -0.31% ETH $2,463 ▲ +0.57% XRP $1.3857 ▲ +0.6% SOL $102.5300 ▼ -1.26%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.63 ▲2.18 % ARI 4,428 ▼1.2 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 87.63 ▲2.18 % ARI 4,428 ▼1.2 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Karl-Anthony Towns dhe Josh Hart priten të pranojnë ulje rrogash për të qëndruar te Knicks White Sox përforcohen me Tommy Pham para afatit të kualifikimit për play-off Rregullorja e re e GJKKO, Dhoma e Avokatisë: Të rishikohet, telefoni është studio lëvizëse e avokatit ”Metro”: Harrojini Dolomitet sepse në Shqipëri gjeni arratisjen malore më të rrallë të Evropës Deri më tani në RMV janë rregjistruar 55 raste të etheve të Nilit Perëndimor, dy pacientë në gjendje të rëndë
Menu
Kronika

Protestë në Vaun e Dejës pas vdekjes së dy të rinjve, motra e Sokol Prekës: Shkuan për të pirë kafe dhe nuk u kthyen më

· 2 min lexim

Banorë të Vaut të Dejës kanë protestuar pranë qendrës shëndetësore të zonës, pas ngjarjes tragjike ku humbën jetën dy të rinj, David Deda dhe Sokol Preka, pasi ranë në kontakt me energjinë elektrike në fshatin Karmë.

Protestuesit kanë ngritur shqetësimin për vonesën e ambulancës, duke pretenduar se mjeti i urgjencës ka mbërritur rreth 1 orë e 30 minuta pas njoftimit. Sipas tyre, kjo vonesë ka qenë fatale për jetën e dy të rinjve.

Në protestë ishte edhe motra e Sokol Prekës, e cila, mes lotësh, akuzoi sistemin shëndetësor për mungesën e reagimit në kohë.

“Sot vdiqën dy vëllezër, Sokoli dhe Davidi. Dolen për të pirë kafe dhe dolën të vdekur. Spitali i Vaut të Dejës nuk ekziston, nuk ka ndihmë e asgjë. Të shkojë familjari të gjejë duke vdekur të afërmin e tij. Duam drejtësi për djemtë që vdiqën atje. Shkuan për një kafe dhe nuk na u kthyen më…”, u shpreh ajo.

Ngjarja e rëndë ndodhi në ambientet e një lokali në Karmë të Vaut të Dejës, ku David Deda, 46 vjeç, dhe Sokol Preka, 40 vjeç, humbën jetën tragjikisht pas kontaktit me energjinë elektrike.Banorët kërkojnë zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa pretendimet për vonesën e ambulancës pritet të verifikohen nga institucionet përgjegjëse.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu