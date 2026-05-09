🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 09 May 2026
S&P 500 7,399 ▲0.84%
DOW 49,609 ▲0.02%
NASDAQ 26,247 ▲1.71%
NAFTA 95.42 ▲0.64%
ARI 4,731 ▲0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
₿ CRYPTO
BTC $80,812 ▲ +0.78% ETH $2,331 ▲ +0.84% XRP $1.4220 ▲ +0.61% SOL $93.2300 ▲ +1.53%
S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 % S&P 500 7,399 ▲0.84 % DOW 49,609 ▲0.02 % NASDAQ 26,247 ▲1.71 % NAFTA 95.42 ▲0.64 % ARI 4,731 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102 EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
09 May 2026
Breaking
Qoku: Më 9 maj para dy viteve numëruam mbi 107 mijë vota shqiptare, sot VLEN-i po bëhet një parti e vetme Mexhiti: VLEN erdhi në kohën e duhur, si forcë që i bashkon dhe i faktorizon shqiptarët Kasami: VLEN një parti politike, vendim historik Shiu nuk i pengon, mbi 17 mijë qytetarë të Kosovës drejt Shqipërisë Inter fiton bindshëm në betejën e parë ndaj Lazio-s. E dyta do të luhet të mërkurën (video)
Menu
Kronika

Prova për 6 vendvarrime të diktaturës, Autoriteti i Dosjeve kërkon gërmime

· 2 min lexim

Autoriteti i Dosjeve të Sigurimit të Shtetit i dorëzoi Prokurorisë së Përgjithshme dhe institucioneve përgjegjëse prova për 6 vendvarrime të dyshuara të personave të zhdukur gjatë regjimit komunist, duke kërkuar vijimin e procedurave ligjore për gërmime dhe identifikim të mbetjeve mortore.

Sipas Autoritetit, pas një hetimi disa-vjeçar, mbledhjes së dëshmive dhe verifikimeve arkivore, si edhe ekspertizave me radarë dhe metoda antropologjike, janë evidentuar të dhëna me probabilitet të lartë për praninë e eshtrave në disa zona të vendit.

Mes vendvarrimeve të referuara janë Varrezat e Rrmajit në Shkodër, zona pranë ish-Burgut të Spaçit, Shpali, Mallkeqi, Shënvasili dhe Sheleguri në malin e Gramozit. Në këto zona dyshohet se ndodhen eshtrat e personave të ekzekutuar ose të zhdukur gjatë viteve të diktaturës komuniste.

Autoriteti i Dosjeve kërkon koordinim ndërinstitucional për realizimin e gërmimeve të kontrolluara, identifikimin me ADN dhe kthimin e eshtrave pranë familjeve. Zbardhja e fatit të të zhdukurve mbetet një detyrim human, ligjor dhe moral për shoqërinë shqiptare, thekson Autoriteti i Dosjeve.

Vendvarrimet e referuara përfshijnë:

• Varrezat e Rrmajit në Shkodër, ku dyshohet se ndodhen eshtrat e Jup Kazazi, Sait Kazazi, Gjon Shllaku, Dom Luigj Zojzi dhe personave të tjerë të ekzekutuar gjatë viteve 1948–1953;

• zonën pranë ish-Burgut të Spaçit në Mirditë;

• zonën e Shpal pranë kishës, ku dyshohet se ndodhen organizatorët e Revoltës së Spaçit të vitit 1973: Pal Zefi, Skënder Daja, Hajri Pashaj dhe Dervish Bejko;

• vendvarrimin e dyshuar në Mallkeq;

• vendvarrimin e dyshuar në Shënvasil, ku dyshohet për Hasan Hamza, Fiqiri Marika dhe Zyhdi Çitaku;

• si dhe vendvarrimin e dyshuar në Shelegur, në malin e Gramozit, ku është lokalizuar vendi ku dyshohet se ndodhen mbetjet mortore të Dhimitër Kono.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu