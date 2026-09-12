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Maqedonia

QMK: Ende aktiv zjarri pranë Belicës

· 1 min lexim

Zjarri pranë fshatit Belicë, në komunën e Makedonski Brodit, vijon të jetë aktiv. Mbi 60 persona nga Shkupi dhe Makedonski Brodi, përfshirë ekipet e NP „Jasen“ dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, po luftojnë me flakët.

Sipas drejtorit të DMSH-së, Stojançe Angelov, fshati nuk është i rrezikuar pasi zjarri ndodhet larg zonës së banuar.

Ekipet po përdorin pajisje për shuarje dhe po hapin breza kundër zjarrit për të parandaluar përhapjen e flakëve drejt pyjeve me pisha.

Ndërkohë, në gjithë vendin janë evidentuar 12 zjarre, prej të cilëve 5 aktive, 5 nën kontroll dhe 2 të shuar.

Shpresat për përmirësimin e situatës lidhen edhe me reshjet e paralajmëruara, veçanërisht në rajonin e Kërçovës dhe zonat malore të veriperëndimit.

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