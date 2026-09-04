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04 Sep 2026
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Pesë vjet pas “non grata”, Berisha në SHBA/ Këlliçi: Viza është me shumë hyrje-dalje, çfarë shkruhet në të QMK: Janë shuar 27 zjarre, 3 janë nën kontroll dhe një është aktiv në kufi me Kosovën 660 mijë të vendosur dhe 96 mijë anojnë nga PS; 330 mijë të vendosur dhe 73 mijë anojnë nga PD-ASHM Utah mposht Idaho 66-14 në debutimin e Morgan Scalley në Rice-Eccles Stadium Rama i kthehet Sandro Gozit pas akuzës për fyerje: Aludim i paturpshëm, kjo tregon se çfarë demokratësh jeni…
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QMK: Janë shuar 27 zjarre, 3 janë nën kontroll dhe një është aktiv në kufi me Kosovën

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Deri në orën 07:30 të mëngjesit të sotëm u regjistruan gjithsej 31 zjarre në ajër të hapur, nga të cilat një është aktiv, tre zjarre janë nën kontroll dhe 27 zjarre janë shuar, njoftojnë nga QMK-ja.

Zjarre aktive ka në Komunën e Gjorce Petrovit, në fshatin Graçani, ndërsa zjarri është aktualisht aktiv në territorin e Republikës së Kosovës (pyll).

Zjarret nën kontroll janë në Komunën e Sarajit: fshati Kopanicë (pyll me rritje të ulët dhe bimësi të ulët); Komuna Çucer-Sandevës: fshati Brest, komuna Ramno në Malin e Zi të Shkupit (pyll i përzier); Komuna e Strugës: midis fshatrave Burinec dhe Lokovë (pyll me rritje të ulët)./Telegrafi/

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