Rama: Mirëpresim koordinimin Kosovë
BE mbi Ligjin për të Huajt, të ecet përpara me anëtarësimin
Kryeministri Edi Rama, reagoi sot lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovë për të lëshuar leje të përkohshme qëndrimi për 12 muaj, për pjesëtarët e komunitetit serb pa dokumente të Kosovës dhe për njohjen e kartave të identitetit të lëshuara nga autoritetet serbe.
Rama nënvizoi se mirëpret koordinimin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Ligjin për të Huajt, duke theksuar se shkatërrimi i strukturave paralele është një punë e vështirë dhe se BE-ja duhet të ecë përpara me aplikimin e Kosovës për anëtarësim.
“Ne mirëpresim koordinimin Kosovë – BE mbi Ligjin për të Huajt. Shkatërrimi i strukturave paralele është punë e vështirë. BE-ja duhet të përputhet me atë guxim dhe të heqë masat ndëshkuese, të ecë përpara me aplikimin e Kosovës për anëtarësim.
“Një Ballkan Perëndimor plotësisht brenda BE-së nuk është bamirësi. Është fitorja strategjike e vetë Evropës”, shkruan Rama.
Sipas njoftimit të fundit nga autoritetet e Kosovës, zbatimi i plotë i Ligjit për të huajt dhe për automjetet do të fillojë më 15 mars.
Bazuar në këto ligje, të gjithë ata që nuk kanë dokumente të Kosovës, do të duhet të marrin leje qëndrimi, ndërsa automjetet me targa të huaja nuk do të mund të qarkullojnë në trafik në Kosovë për më shumë se tre muaj, ose në bazë të autorizimit.
Masat e reja lehtësuese për pjesëtarët e komunitetit serb vijnë pas një takimi që zhvilluan kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, më 14 mars në Prishtinë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.