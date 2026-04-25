25 Apr 2026
Maqedonia

Rasti “Botox”, Gjykata Penale lë gjashtë persona në paraburgim, disa në arrest shtëpiak dhe nën masa kujdesi

Gjykata Penale ka caktuar masë paraburgimi efektiv për gjashtë persona të dyshuar për botoksin dhe fillerët e falsifikuar që u janë injektuar pacienteve në Maqedoninëë e Veriut.

Katër personave u është caktuar masa e arrestit shtëpiak, ndërsa nëntë të tjerë morën masa kujdesi.

Ndërkohë, kompanitë e sektorit të shëndetësisë pranë Lidhjes së Odave Ekonomike, kërkojnë hetim transparent dhe 0 tolerancë për praktike jolegale medicinale. Ata dënojnë fuqimisht të gjitha akuzat dhe veprimet që tregojnë kryerjen e mundshme të trajtimeve të paligjshme mjekësore.

“Këto veprime, nëse vërtetohen nga institucionet kompetente, përfaqësojnë shkelje të rëndë të etikës mjekësore, një kërcënim të drejtpërdrejtë për shëndetin e pacientëve dhe një minim të rëndë të besimit në sistemin e kujdesit shëndetësor”, thonë nga Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë

Për rastin është deklaruar edhe Ministria e Shëndetësisë. Ata shpehen se çdo veprim në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe standardet mjekësore do të jetë subjekt i procedurave përkatëse institucionale, në bashkëpunim me organet kompetente.

“Apelojmë që të respektohen në mënyrë konsekuente normat profesionale dhe etike. Apel për qytetarët është që të përdorin shërbime vetëm nga ofrues të autorizuar dhe të licencuar të kujdesit shëndetësor. Njëkohësisht, rikujtojmë parimin e prezumimit të pafajësisë”, thonë nga ministria e ShëndetësisëProkuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit njoftoi se janë arrestuar 14 persona, përfshirë mjekë nga spitali “8 Shtatori” dhe Klinika e Dermatologjisë, si dhe pronarë ordinancash private dhe bashkëpunëtorë të tyre.

