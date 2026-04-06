Real-Bayern “bashkon” Ceferin dhe Perez, dyshja bën paqe publikisht në… “Bernabeu”
Presidenti i UEFA-s do të ulet pranë presidentit të Real Madridit në ndeshjen kundër Bayern Munchen. Rafael Louzán, president i RFEF (Federatës Mbretërore Spanjolle të Futbollit), do të jetë gjithashtu i pranishëm.
Ndeshja Real Madrid-Bayern Mynih, e cila do të mbahet të martën (21:00) në “Bernabeu”, do të jetë rasti kur numri një i UEFA-s, Aleksander Ceferin, dhe presidenti i klubit madrilen do të bëjnë “paqe” publikisht.
Në “Bernabeu” do të zbresin në fushë plot 21 tituj ndërsa Perez dhe Ceferin do të tregojnë se “ndasitë” e krijuara pas konfliktit për “Super Ligën e Europës”.
Vetëm pak ditë më parë UEFA dhe Real Madrid kanë dalë një komunikatë ku kanë bërë me dije se kanë arritur një tjetër marrëveshje
për të punuar së bashku.
The post Real-Bayern “bashkon” Ceferin dhe Perez, dyshja bën paqe publikisht në… “Bernabeu” appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.