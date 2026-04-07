EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $68,773 ▼ -0.51% ETH $2,108 ▼ -1.13% XRP $1.3163 ▼ -1.76% SOL $79.7900 ▼ -2.73%
Sporti

Real Madrid – Bayern Munich, përballja e titanëve në Champions League

Madridi pret kampionët e Bundesligës, Bayern Munich, për ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Giorgio Scalvini i Atalantës përdor dorën e tij për të bllokuar gjuajtjen e Harry Kane të Bayern Munich duke çuar në një penallti në ndeshjen e tyre të 1/8 së finales [Dosja: Kai Pfaffenbach/Reuters]

Një nga ndeshjet më të mëdha të sezonit në futbollin europian zhvillohet këtë të martë, kur Real Madrid pret Bayern Munich në çerekfinalen e parë të UEFA Champions League.

🏟️ Detajet e ndeshjes

  • Ndeshja: Real Madrid vs Bayern Munich
  • Stadiumi: Santiago Bernabeu, Madrid
  • Data: E martë, 7 prill
  • Ora: 21:00 (19:00 GMT)

⚔️ Bayern vjen si favorit, me Kane gati

Bayern Munich udhëton drejt Madridit me shumë vetëbesim, duke u konsideruar nga shumë analistë si skuadra më e kompletuar në Europë këtë sezon.

Harry Kane pritet të rikthehet për këtë sfidë, pas një dëmtimi në kyçin e këmbës që e la jashtë në fitoren 3-2 ndaj Freiburgut. Sulmuesi anglez ka pasur një sezon spektakolar, me 48 gola në 40 ndeshje, duke qenë arma kryesore e bavarezëve.

Mesfushori Joshua Kimmich u shpreh me humor se Kane “do të luante edhe me karrocë invalidi”, ndërsa trajneri Vincent Kompany la të kuptohet se sulmuesi do të jetë gati për sfidën në Madrid.

⭐ Real Madrid, gjithmonë i rrezikshëm në Champions

Pavarësisht një sezoni me luhatje, Real Madrid mbetet një forcë e jashtëzakonshme në Champions League.

Me një repart ofensiv të mbushur me yje si:

  • Kylian Mbappe
  • Vinicius Junior
  • Jude Bellingham
  • Federico Valverde

“Los Blancos” kanë treguar se dinë të ringrihen në momentet më të vështira.

Ata vijnë në këtë fazë pas një performance mbresëlënëse ndaj Manchester City, duke eliminuar skuadrën e Pep Guardiola në raundin e 1/8-ave.

🔥 Përballje e hapur për gjithçka

Edhe pse Bayern shihet si favorit për trofeun, historia e Champions League ka treguar se Real Madrid është skuadra që nuk duhet nënvlerësuar kurrë.

Me 15 trofe në këtë kompeticion, madrilenët kanë ndërtuar një reputacion unik për rikthime dhe mrekulli futbollistike.

Kjo ndeshje pritet të jetë një përballje spektakolare mes dy gjigantëve të Europës – ku çdo detaj mund të vendosë fatin e kualifikimit.

