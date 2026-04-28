Reali në kërkim të një trajneri, Perez dëshiron rikthimin e “Special One”
Një cikël i ri, José Mourinho mund të jetë trajneri i ardhshëm i Real Madridit. Siç raportohet nga The Athletic, Special One është në krye të listës së të preferuarve të presidentit Florentino Perez.
Me Mourinhon, udhëheqësi i “Los Blancos” dëshiron të fillojë një kapitull të ri pas një sezoni zhgënjyes, i cili ka të ngjarë të përfundojë pa trofe për të dytin vit radhazi (në La Liga, vetëm siguria matematikore e mban Realin gjallë, 11 pikë pas Barcelonës me pesë ndeshje të mbetura).
Perez, pasi mbështeti zgjedhjen e menaxherit të përgjithshëm José Angel Sanchez për t’u përqendruar te Xabi Alonso për këtë sezon (i cili më pas ia ndërpreu kontratën me marrëveshje të ndërsjellë më 12 janar), thuhet se ka vendosur të zgjedhë personalisht një trajner të ri.
Alvaro Arbeloa, i promovuar nga Castilla, zëvendësoi trajnerin bask, por ai dështoi të menaxhonte bashkëjetesën e kaq shumë kampionëve në dhomën e zhveshjes ose të fitonte mbështetjen e tifozëve.
Mourinho dhe Real Madridi – Ky do të ishte mandati i dytë i trajnerit portugez te Real Madridi, pasi më parë e kishte drejtuar klubin nga viti 2010 deri në vitin 2013. Tre sezone dhe tre trofe, falë të cilave ai krijoi një marrëdhënie të veçantë me Perezin. Ndër triumfet e tij ishte titulli i La Ligës në sezonin 2011-12, të cilin e siguroi me një rekord prej 100 pikësh, një rekord i barazuar nga Barcelona në sezonin 2012-13. Nëse kthehet në Madrid, Mourinho padyshim do të synojë Ligën e Kampionëve, i vetmi trofe që nuk e ka ngritur në kryeqytetin spanjoll.
Megjithatë, 63-vjeçari nga Setúbal është përfshirë edhe në disa incidente kontroverse që lidhen me Real Madridin, duke përfshirë tensionet me kapitenin Iker Casillas, i cili u akuzua se kishte “marrëdhënie tepër miqësore” me Puyol dhe Xavi.
Kohët e fundit, ai mori kritika të ashpra nga komuniteti i Blancos për komentet e tij pasi Vinicius pretendoi se kishte qenë viktimë e fyerjeve raciste nga Prestianni gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve më 17 shkurt. Pas ndeshjes, trajneri i Benficas kishte lënë të kuptohej se Vinicius kishte provokuar lojtarin e tij. Prestianni, i cili e mohoi akuzën, u dënua me gjashtë ndeshje moslojë nga UEFA për fyerje “homofobike” (jo raciste).
Kontrata me Benfikën. Mourinho u kthye në shtëpi në fillim të shtatorit për të zëvendësuar Bruno Lage, i shkarkuar. Kontrata e tij me Benfikën skadon në vitin 2027, por përfshin një klauzolë lirimi prej afërsisht 3 milionë eurosh, duke i lejuar secilës palë ta ndërpresë kontratën brenda dhjetë ditëve nga ndeshja e fundit e sezonit.
Benfica, që synon të mbrojë vendin e dytë në ligë, i cili kualifikohet për raundet kualifikuese të Ligës së Kampionëve, do të luajë ndeshjen e saj të fundit më 17 maj, kur do të përballet me Estoril. Pak më shumë se dy javë dhe rikthimi sensacional i Mourinhos në stolin e Real Madridit mund të bëhet realitet.
