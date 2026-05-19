Reali paguan klauzolën e lirimit te Benfica, Mourinho mund të firmosë

· 1 min lexim

José Mourinho është gjithnjë e më afër rikthimit te Real Madridi. Të hënën, më 18 maj, klubi spanjoll pagoi klauzolën e lirimit prej 3 milionë eurosh të Benficës që e lidhte trajnerin portugez me klubin. Ky hap vendimtar tani e lë Special One të lirë të nënshkruajë me Los Blancos dhe të fillojë aventurën e tij të dytë në Bernabeu.

Rikthim pas 13 vitesh

Në ditët e fundit, kontaktet midis Jorge Mendes dhe Florentino Perez ishin intensifikuar, me Real Madridin që kërkonte një figurë me përvojë dhe karizmatike për të menaxhuar një dhomë zhveshjeje gjithnjë e më të komplikuar.

Mourinho, i cili kishte kërkuar kohë për të vendosur për të ardhmen e tij, ishte hapur konkretisht për mundësinë e kthimit në Madrid, ku më parë kishte trajnuar nga viti 2010 deri në vitin 2013, duke fituar La Ligën, Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës. Kjo do të përfaqësonte një rikthim në stolin e Real Madridit pas 13 vitesh.

