Reali paguan klauzolën e lirimit te Benfica, Mourinho mund të firmosë
José Mourinho është gjithnjë e më afër rikthimit te Real Madridi. Të hënën, më 18 maj, klubi spanjoll pagoi klauzolën e lirimit prej 3 milionë eurosh të Benficës që e lidhte trajnerin portugez me klubin. Ky hap vendimtar tani e lë Special One të lirë të nënshkruajë me Los Blancos dhe të fillojë aventurën e tij të dytë në Bernabeu.
Rikthim pas 13 vitesh
Në ditët e fundit, kontaktet midis Jorge Mendes dhe Florentino Perez ishin intensifikuar, me Real Madridin që kërkonte një figurë me përvojë dhe karizmatike për të menaxhuar një dhomë zhveshjeje gjithnjë e më të komplikuar.
Mourinho, i cili kishte kërkuar kohë për të vendosur për të ardhmen e tij, ishte hapur konkretisht për mundësinë e kthimit në Madrid, ku më parë kishte trajnuar nga viti 2010 deri në vitin 2013, duke fituar La Ligën, Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës. Kjo do të përfaqësonte një rikthim në stolin e Real Madridit pas 13 vitesh.
