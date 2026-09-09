Renditja e kuarterbekëve për Javën e 1, sezoni 2026: vlerësimi i 32 startuesve
Ky vlerësim i kuarterbekëve është një renditje javore në fillim të sezonit 2026 që grupon 32 startuesit në nivele sipas pritshmërive dhe formës së tyre. Renditja është e lëvizshme dhe do të ndryshojë me kalimin e javëve, teksa të njëjtët lojtarë mund të ulen ose ngjiten në varësi të performancave dhe gjendjes shëndetësore.
Sipas nfl, në Tier-in kryesor renditen Josh Allen (Buffalo), Matthew Stafford (Los Angeles Rams), Patrick Mahomes (Kansas City) dhe Drake Maye (New England). Allen pritet të përfitojë nga ardhja e DJ Moore dhe ka pritshmëri të larta për një sezon të spikatur; Stafford vjen pas një sezoni të shkëlqyer në moshën 37 vjeçare; Maye, që ishte pretendent për MVP sezonin e kaluar, forcoi repartin e gjuajtësve me A.J. Brown dhe Romeo Doubs, ndërsa një emër si Kayshon Boutte u largua me shkëmbim; Mahomes mbetet në qendër të vëmendjes ndërsa rikuperohet nga një dëmtim i ACL-së, dhe vlera e tij përcaktohet edhe nga reputacioni i gjatë i suksesit.
Në Tier-in e dytë renditen lojtarë si Dak Prescott, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, Caleb Williams, Sam Darnold, Jared Goff, Trevor Lawrence dhe Jordan Love. Këta kuarterbekë pritet të kenë rol qendror në suksesin e skuadrave të tyre: Prescott shfaqet si pjesë e një formacioni favorit, Burrow ka si prioritet kryesor qëndrueshmërinë shëndetësore, Herbert i duhet një linjë mbrojtëse më e qëndrueshme, Jackson po përshtatet me një stafin e ri drejtues, ndërsa Caleb Williams vlerësohet pas paraqitjeve të spikatura dhe vendosjes në kopertinën e lojës Madden. Trevor Lawrence u rimbyt në vëmendje pas bashkëpunimit të suksesshëm me Liam Coen, dhe emrat tjerë kanë presion për të rivendosur besueshmërinë e paraqitjeve të tyre.
Tier-i i tretë përmbledh kuarterbekë që patën probleme me dëmtime ose pritshmëri të pacaktuara: Baker Mayfield, Brock Purdy, Bo Nix, C.J. Stroud, Jalen Hurts, Jayden Daniels, Daniel Jones dhe Geno Smith. Shumë prej tyre u prekën nga plagosjet — Daniels mungoi në dhjetë ndeshje, Purdy e kaloi pjesën më të madhe të sezonit jashtë fushe, Nix pësoi një dëmtim në kyç, teksa Daniel Jones po rikuperohet pas një tërheqjeje të rëndë të akilit — dhe të gjithë kanë objektiva të qarta rikthimi dhe dëshmimi.
Tier-at e mëposhtme përfshijnë kuarterbekët në pritje për të bërë hapin e madh dhe veteranët me role të ndryshme. Në fazën “Making the Leap” janë Tyler Shough, Jaxson Dart, Bryce Young, Kyler Murray dhe Cam Ward, me pritshmëri se do të tregojnë përparim nën drejtimin e trajnerëve dhe koordinuesve si Kellen Moore, Matt Nagy dhe Brian Daboll. Në grupin e veteranëve që mbajnë detyrën e startuesit hyjnë Aaron Rodgers, Kirk Cousins dhe Jacoby Brissett — me Rodgers që pritet të përfundojë karrierën e tij, Cousins në një rol që mund të jetë i fundit si titullar dhe Brissett i vendosur me kontratë njëvjeçare të garantuar në Arizona pranë lojtarëve si Trey McBride, Marvin Harrison Jr., Michael Wilson dhe i riut Jeremiyah Love, ndërsa rezervë pret edhe Carson Beck. Në fund, Tier-i i fundit përbëhet nga Malik Willis, Tua Tagovailoa dhe Deshaun Watson, ku e panjohura rrit pritshmëritë për surpriza ose vështirësi gjatë sezonit.
Siç raporton nfl, kjo renditje reflekton pritshmëritë në fillim të sezonit 2026 dhe do të jetë e ndjeshme ndaj luhatjeve të formës, dëmtimeve dhe ndryshimeve taktike gjatë javëve të ardhshme.
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