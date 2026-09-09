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NFL

Garrett Wilson: Playoff-et janë shumë të mundshme për New York Jets në 2026

· 2 min lexim

Garrett Wilson shpreh optimizëm se New York Jets mund të kualifikohen për playoff-et në sezonin 2026, duke thyer kështu një boshllëk prej 15 sezonesh pa postsezon. Ai e përshkroi arritjen e playoff-it si prioritetin numër një të skuadrës dhe tha se është përgjegjësi e lojtarëve ta realizojnë atë.

Siç raporton nfl, Wilson i tha ESPN se kualifikimi për playoff është “shumë i mundshëm” dhe se, sipas tij, kjo duhet të ndodhë — detyra e tyre është të dalin në fushë dhe ta bëjnë punën.

Realiteti përballë tyre mbetet i vështirë: Jets nuk kanë qenë në postsezon për 15 kampionate, një periudhë që krahasohet me një nga boshllëqet më të gjata në sportet amerikane që nga vitit 1970. Pas një sezoni 3-14, shumica e analistëve parashikojnë një total fitoresh rreth 5.5, por përbërja e ekipit ka ndryshuar — janë sjellë përvoja të reja në mbrojtje, është kërkuar një zgjidhje më e përvojë në pozicionin e quarterback-ut titullar, dhe ekzistojnë arma ofensive rreth Wilson dhe Breece Hall që ngrisin pritshmëritë. Në sezonin e dytë nën drejtimin e trajnerit Aaron Glenn, një përmirësim i tillë do të ishte surprizues, por i mundshëm.

Wilson përsëriti se e ka besim procesin dhe ekipin, duke theksuar se puna e përditshme krijon mundësi. Në raportin e publikuar nga nfl theksohet se ky optimizëm i brendshëm bashkë me ndryshimet në përbërje mund t’i japë New York Jets mundësinë për t’u bërë konkurrentë realë për një vend në postsezon në 2026.

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