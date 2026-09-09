Patriots dhe Seahawks: Pesë çështjet kryesore para ndeshjes hapëse të sezonit 2026
Sezoni 2026 i NFL nis të mërkurën me një përballje direkte mes kampionëve në fuqi Seattle Seahawks dhe New England Patriots në Lumen Field të Seattle. Ky është një rikthim i shpejtë pas Super Bowl LX, ku Seattle dominoi me një fitore 29-13, dhe të dy ekipet vijnë me pritshmëri të mëdha për të nisur sezonin me fitore.
Siç raporton nfl, ndeshja luhet të mërkurën në orën 20:20 ET në Lumen Field.
Një nga pyetjet kryesore për New England është përmirësimi i mbrojtjes së pasimeve. Traineri ofensiv Josh McDaniels pranon se skuadra nuk ishte në nivel në Super Bowl LX dhe se duhet të ndryshojë qasjen; vijon diskutimi rreth rikthimit në formë të skenarëve të linjës së sulmit, përfshirë shëndetin dhe eksperiencën e Will Campbell dhe kontributin e ri i Alijah Vera-Tucker. Nga ana tjetër, fronti i mbrojtjes së Seattle, me emra si Leonard Williams, Byron Murphy II, Uchenna Nwosu, DeMarcus Lawrence, Dante Fowler Jr. dhe Derick Hall, pritet të jetë i gatshëm për të sulmuar linjën dhe pasuesin e kundërshtarit.
Sa i përket sulmit të përshtatur rreth A.J. Brown, vëmendja është e madhe: ardhja e tij në Foxborough pritet t’i japë një tjetër dimension ofensivë Patriots, ndërsa përballja personale me Devon Witherspoon pritet të jetë vendimtare. Brown ka treguar konsistencë në karrierë me shumë sezonë mbi 1,000 jardhë, dhe rikthimi te një trajner që e njohu mirë si Mike Vrabel rrit pritshmëritë për ndikim të menjëhershëm.
Një tjetër duel i vëmendshëm është ai mes Jaxon Smith-Njigba dhe cornerback-ut Christian Gonzalez, i fundit sapo ka nënshkruar një kontratë të re afatgjatë që e vendos atë midis lojtarëve më të paguar të pozicionit. Në Super Bowl LX, New England e kufizoi Smith-Njigba në vetëm katër kapje dhe 27 jardhë; tani shihet nëse kjo mbulim do të përsëritet pas pageseve dhe pritshmërive të reja për Gonzalez.
Seattle paraqet shqetësime në të pasme, me disa mungesa dhe pyetje rreth formacionit në pozicionet e sigurisë dhe cornerëve. Nickelback Nick Emmanwori është ende i kufizuar gjatë stërvitjeve pas ndërhyrjes në kyçin e këmbës, dhe siguria Ty Okada u raportua si e lënduar dhe është përjashtuar nga ndeshja e parë. Humbjet e Bud Clark për sezonin dhe ndryshimet e tjera në përbërje i kanë shtuar rëndësinë roleve të Devon Witherspoon, Julian Love e Josh Jobe dhe fuqisë së frontit defensiv për të mbuluar boshllëqet.
Në repartin e vrapuesve, debutimi i të zgjedhurit në raundin e parë për Seattle, Jadarian Price, pritet me interes për rolin që do të marrë menjëherë; prania e George Holani dhe Emanuel Wilson në paketë tregon se minuta mund të ndahen sipas situatave, veçanërisht me largimin e Kenneth Walker III dhe rikuperimin e Zach Charbonnet. Në fund, shumë do të varet nga mbulimi i linjës dhe sa mirë do të ketë mundësi të krijojë hapësira për pasimet Drake Maye dhe menaxhimin e lojës nga Sam Darnold në Seattle.
Sipas nfl, kjo përballje pritet të japë shumë përgjigje rreth formave të skuadrave dhe do të shërbejë si matës i parë real për pritshmëritë që kanë ndërtuar gjatë verës.
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