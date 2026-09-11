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MLB

Renditja e re e 100 prospektëve më të mirë të MLB për 2026: fituesit dhe humbësit kryesorë

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Ndërsa pjesa e rregullt e sezonit 2026 në MLB po i afrohet javëve të fundit dhe kampionatet e ligave të vogla po përfundojnë, është publikuar një version i përditësuar i renditjes së 100 prospektëve më të mirë në ligë. Në vlerësim u morën parasysh tre faktorë kryesorë: potenciali afatgjatë—ku shpesh domethënia e mjeteve të papërpunuara tejkalon prodhimin e hershëm në fushë; mjetet aktuale dhe performanca për lojtarët që janë afër ngritjes në nivelet e larta; dhe kualifikueshmëria e rookie, sipas kufizimeve për at-bat, inning dhe ditët në listën aktive.

Sipas Bleacher Report, përveç renditjes së përgjithshme, u publikua edhe një ndarje e lëvizjeve më të mëdha në ngritje dhe rënie krahasuar me listën e para-sezonit, për t’i parë më qartë ndryshimet që sjell sezoni 2026.

Midis emrave që shënuan konsistencë në nivelet e larta të sistemit të klubeve u përmend kapaku Owen Ayers, i cili shënoi .295/.408/.544 me 27 doble, 25 homerë dhe 81 RBI në 117 ndeshje, duke shtuar një profil me bat të fortë në organizatën e tij. Pitcheri Kash Mayfield, i përfshirë në marrëveshjen që dërgoi Casey Mize te Padres, ka shfaqur një ERA 3.24 dhe 150 strikeout në 114 inning për dy sezonet profesionale. Shortstopi Wyatt Sanford, pikë e zgjedhur nr. 47 në draftin 2024, po shfaqet si një talent me tavani të lartë duke përfunduar sezonin në High-A me .292/.423/.551, 17 homerë dhe 33 vjedhje në 72 ndeshje.

Në nivelet e mesme dhe të avancuara pati raste të spikatura prodhimi: Andrew Fischer grumbulloi 46 homerë dhe 112 RBI me një OPS 1.061 në 122 ndeshje mes High-A dhe Double-A, duke kaluar shënime historike për sasinë e homerëve. Lidhur me pitchingun, Johnny King ka regjistruar 139 strikeout në 105.1 inning me ERA 3.16, ndërsa Dakota Jordan ka shfaqur fuqi ofensive me .286/.347/.508, 28 doble dhe 19 homerë në 100 ndeshje mes niveleve të larta të sistemit.

Disa nga prospektët më të përmendur afër majors përfshijnë Eduardo Quintero, i cili në High-A shënoi .309/.445/.495 me 45 goditje ekstra dhe 44 vjedhje në 111 ndeshje, dhe Joshua Báez, që pas një debutimi me tre homerë po merr një shans të zgjatur me skadencën e Cardinals; ai kishte 34 homerë në 103 ndeshje në Triple-A dhe po ofron prodhim edhe në shkallën e parë. Gjithashtu, emra si Gage Wood dhe Drew Burress vendosin bazën për pritshmëri të larta si nisje të karrierave si starterë potencialë ose si opsione dominante në bullpen.

Në përfundim, Bleacher Report thekson se renditja e përditësuar reflekton si pasqyrën e talenteve që u konsoliduan gjatë sezonit ashtu edhe lëvizjet e rëndësishme pas drafteve dhe tregut të afatit, duke ofruar një pamje të përpunuar të asaj se kush mund të arrijë në nivelin e parë të MLB në sezonet në vijim.

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