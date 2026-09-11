Pirates mposhtin White Sox 4-2 në Chicago, 10 shtator 2026
Pittsburgh Pirates fituan 4-2 ndaj Chicago White Sox në Chicago më 10 shtator 2026. Ndeshja u zhvillua me startuesit J. Jones për Pirates (3-6, 4.46 ERA) dhe H. Smith për White Sox (3-1, 0.56 ERA). Chicago tentoi një reagim në pjesën e tetë, por nuk arriti të përmbyste disavantazhin.
Siç raporton Bleacher Report, Pirates bënë lëvizje në listën e lojtarëve: Braxton Ashcraft u vendos në listën 15-ditëshe për shqetësim në krahun e djathtë, ndërsa RHP Antwone Kelly u thirr përsëri nga Triple-A Indianapolis. Të dy ekipet po përballen me mungesa dhe ndryshime në përbërje ndërsa shkojnë drejt përfundimit të sezonit të rregullt.
Fitorja 4-2 i dha Pittsburgh një seri të fituar ndaj White Sox, teksa sulmi i Chicagos u ndal në kohën kur ishte më i nevojshëm. Performancat e relievave dhe shfrytëzimi i gabimeve rivale vendosën diferencën në këtë takim.
Pas kësaj ndeshjeje bilancet ishin 73-73 për Pirates dhe 75-70 për White Sox, dhe zhvillimet e fundit në përbërje mund të kenë pasoja për rrjedhën e turneut në shtator; Bleacher Report thekson rëndësinë e këtyre lëvizjeve për javët e ardhshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.