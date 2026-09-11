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MLB

New York Yankees–Colorado Rockies, 10 shtator 2026: përballja në Yankee Stadium

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Më 10 shtator 2026, New York Yankees pritën Colorado Rockies në Yankee Stadium në Bronx për një ndeshje të rëndësishme të pjesës së fundit të sezonit. Startues për Rockies ishte R. Feltner (5-9, ERA 5.91), ndërsa për Yankees nisi M. Fried (4-4, ERA 2.73).

Sipas Bleacher Report, gjendja e ekipeve para kësaj ndeshjeje ishte si më poshtë: Colorado 55-90 përgjithësisht, ndërsa New York 83-62; Rockies kishin paraqitje 25-49 jashtë fushe, ndërsa Yankees 39-31 në shtëpi. Lista e të lënduarve për Rockies përfshinte C. Dollander (SP, bërryl, IL 60), J. Quintana (SP, bërryl, IL 60), W. Castro (SB, këmbë, IL 10) dhe W. Herrera (RP, bërryl, IL 60). Tek Yankees ishin të listuar G. Stanton (DH, viç, IL 60), J. Chisholm (SB, gisht, IL 10), K. Castro (RP, bërryl, IL 60) dhe T. Grisham (CF, shpatull/ijanë, IL 10). Në nivele individuale të sezonit u evidentuan H. Goodman me 37 home run për Rockies dhe B. Rice me 36 home run për ekipin kundërshtar, si dhe D. Bednar me 32 shpërdorime si shënues të shpëtimit.

Në anën e Yankees ka pasur gjithashtu lëvizje dhe vëmendje për rikthime lojtarësh, përfshirë rikthimin e Anthony Volpe dhe rikthimin në fushë të Aaron Judge, çka i shton interes ndeshjes dhe presionin e sezonit të rregullt ndërsa skuadra synon vendet e para në garë.

Ndeshja në Yankee Stadium pritet të shërbejë si provë për thellësinë e stafeve dhe gjendjen e startuesve, ndërsa tifozët dhe drejtuesit do të vëzhgojnë rezultatet dhe gjendjen e lojtarëve të lënduar. Bleacher Report ofroi informacionin kryesor mbi startuesit, rekordet e ekipeve dhe listat e të lënduarve përpara kësaj përballjeje.

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