Reuters: Shqipëria mbështet krijimin e një banke globale për financimin e mbrojtjes
Shqipëria është mes vendeve që kanë shprehur mbështetje për krijimin e një institucioni të ri financiar ndërkombëtar që synon të mobilizojë deri në 100 miliardë euro për investime në mbrojtje dhe siguri, raporton Reuters më 30 gusht 2026.
Institucioni i propozuar, i quajtur Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), po promovohet veçanërisht nga Kanadaja dhe synon të funksionojë si një bankë shumëpalëshe që do t’u ofrojë qeverive dhe kompanive të industrisë së mbrojtjes kredi me kosto më të ulët, garanci financiare dhe burime të tjera kapitali.
Sipas Reuters, përveç Kanadasë, mbështetje fillestare për projektin kanë dhënë edhe Shqipëria, Belgjika, Greqia, Letonia, Turqia dhe Ukraina. Deri tani janë siguruar rreth 5 miliardë euro kapital fillestar, ndërsa organizatorët synojnë që banka të arrijë në një kapacitet financimi prej rreth 100 miliardë eurosh.
Ideja e krijimit të bankës lidhet me rritjen e shpenzimeve ushtarake në Evropë dhe me kërkesën që vendet e NATO-s të zgjerojnë kapacitetet e tyre të mbrojtjes në një periudhë tensioni të shtuar gjeopolitik.
Modeli parashikon që DSRB të synojë një vlerësim kreditor të nivelit më të lartë, “AAA”, gjë që do t’i mundësonte të merrte hua në tregjet ndërkombëtare me norma më të ulëta dhe më pas t’ua kalonte këtë avantazh vendeve ose kompanive që financojnë projekte të mbrojtjes.
Pjesëmarrja e Shqipërisë në grupin fillestar të vendeve mbështetëse është me interes të veçantë për shkak të pozicionit të saj si anëtare e NATO-s dhe përpjekjeve të vazhdueshme për modernizimin e forcave të armatosura.
Shqipëria ka rritur gradualisht angazhimet e saj në fushën e mbrojtjes dhe është përfshirë në një sërë projektesh të përbashkëta me aleatët, ndërsa Tirana ka deklaruar se synon të forcojë më tej kapacitetet e industrisë së mbrojtjes dhe infrastrukturës ushtarake.
Megjithatë, projekti i bankës së re nuk ka ende mbështetjen e disa prej ekonomive më të mëdha të G7. Reuters raporton se Gjermania dhe Britania e Madhe kanë shprehur rezerva, duke ngritur pikëpyetje mbi nevojën për një institucion të ri, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka krijuar mekanizma të tjerë financimi për mbrojtjen, përfshirë programin SAFE.
Mbështetësit e DSRB-së argumentojnë se një bankë e specializuar do të ofronte një mekanizëm afatgjatë dhe të qëndrueshëm për financimin e mbrojtjes, veçanërisht për vendet më të vogla që e kanë më të vështirë të sigurojnë kapital të lirë për projekte të mëdha ushtarake.
Sipas Reuters, hartuesit e projektit synojnë që karta themeluese e bankës të përfundojë gjatë vjeshtës.
Për Shqipërinë, pjesëmarrja në këtë iniciativë mund të sjellë mundësi të reja financimi për modernizimin e ushtrisë, industrinë vendase të mbrojtjes dhe projekte infrastrukturore me rëndësi strategjike, por njëkohësisht e lidh vendin edhe më ngushtë me arkitekturën e re të sigurisë që po krijohet mes vendeve aleate.
Burimi: Reuters, 30 gusht 2026.
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