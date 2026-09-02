Rinas, kapet me pistoletë 42-vjeçari, dyshohet se do ta trafikonte në Britani
Policia kufitare e Rinasit ka goditur një rast të rast të tentativës për të trafikuar armë zjarri nga Shqipëria në Mbretërinë e Bashkuar.
Për këtë rast, u arrestua në flagrancë shtetasi shqiptar (me nënshtetësi britanike) S. K., 42 vjeç, banues në Angli.
Nga kontrolli nëpërmjet skanerit, në bagazhet e këtij shtetasi, në dalje të Shqipërisë, u gjet 1 armë zjarri pistoletë me municion luftarak, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Trafikimi i armëve dhe i municionit”.
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