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02 Sep 2026
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Kosova

​Vetëm 55.1% e kandidatëve kalojnë afatin e dytë të Maturës Shtetërore 2026

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Vetëm pak më shumë se gjysma e kandidatëve që i janë nënshtruar afatit të dytë të Provimit të Maturës Shtetërore e kanë kaluar atë me sukses.

Kështu u bë e ditur përmes një njoftimi për media nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

Tutje në njoftim thuhet se në afatin e dytë, provimit i janë nënshtruar gjithsej 4,433 kandidatë, prej të cilëve 2,444 e kanë kaluar me sukses testin, që përbën 55.1 për qind të numrit të përgjithshëm të kandidatëve.Ndërkohë, arritshmëria më e lartë në test është në lëndën Gjuhë Shqipe me 49.3 pikë.

“Arritshmëria mesatare e përgjithshme në test është 43.2 pikë, ndërsa sipas lëndëve është: Gjuhë amtare: 49.3 pikë; Gjuhë angleze: 44.1 pikë; Matematikë: 36.4 pikë; Lënda zgjedhore: 42.9 pikë.Gjatë administrimit të testit, 18 kandidatë janë larguar nga provimi për shkak të mosrespektimit të rregullave dhe procedurave të përcaktuara për administrimin e Provimit të Maturës Shtetërore.Ministria e Arsimit dhe Shkencës falënderon të gjithë personat e angazhuar në organizimin dhe administrimin e Provimit të Maturës Shtetërore, për kontributin në mbarëvajtjen e procesit”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

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