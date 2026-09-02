Apeli i GJKKO rrëzon kërkesën e Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit
Gjykata e Posaçme e Apelit rrëzoi kërkesën e kryebaskiakut të Tiranës Erion Veliaj i cili kundërshtoi vendimin e GJKKO për pezullimin e afateve të paraburgimit.
Mbrojtja paralajmëroi rekurs në Gjykatën e Lartë teksa arsyeton se Veliaj nuk ka përbërë shkak për shtyrjen e seancave, pasi në një rast ka munguar avokati Maksim Haxhia që mbron Ajola Xoxën, dhe në një rast tjetër, avokati i një të pandehuri tjetër.
Në dy seancat me objekt të njëjtë, Veliaj nuk ishte i pranishëm, por u përfaqësua nga avokati Plarent Ndreca.
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