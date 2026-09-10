Rivalët rikthehen: Lionel Messi dhe Inter Miami presin Nashville SC
Inter Miami CF përballet me liderin e Konferencës Lindore, Nashville SC, në javën e 26-të të kampionatit. Ndeshja luhet të shtunën, 12 shtator, në Nu Stadium në Miami, me fillim në orën 19:30 ET (16:30 PT).
Siç raporton mlssoccer, Inter Miami renditet i dyti në Konferencën Lindore me 44 pikë (12 fitore, 4 humbje, 8 barazime), ndërsa Nashville kryeson tabelën me 53 pikë (16 fitore, 3 humbje, 5 barazime).
Inter Miami vjen pas një barazimi 1-1 në fushën e Chicago Fire, ndeshje e zhvilluar para një publiku rekord prej 63,094 tifozësh në Soldier Field. Casemiro barazoi golin e hapjes të Robert Lewandowskit dhe skuadra e Heronëve arriti ta zgjaste serinë pa humbje në tre ndeshje radhazi.
Për Inter Miami, Lionel Messi mbetet lojtari kyç me 31 kontribuime të golave (18 gola dhe 13 asiste) dhe kandidaturë për çmimin MVP të MLS-së. Luis Suárez vazhdon të sigurojë gola me 12 realizime dhe 8 asiste këtë sezon, ndërsa Casemiro ka shënuar në tre ndeshje rresht, edhe pse shpesh luan si qendërmbrojtës. Rodrigo De Paul sjell përvojën e fituesit të Botërorit si forcë në mesfushë.
Nashville mbërrin pas një disfate 2-1 ndaj Toronto FC, ku vendësit përmbysën rezultatin me golat e Dániel Sallói dhe Emilio Aristizábal në minutën e 93-të. Hany Mukhtar ka 10 gola dhe 7 asiste këtë sezon, Sam Surridge kryeson listën e realizuesve me 13 gola, ndërsa Cristian Espinoza ka 11 asiste dhe vazhdon të jetë një nga ndërtuesit kryesorë të skuadrës. Portieri Brian Schwake po kalon një sezon të shkëlqyer dhe ka marrë vëmendje pas paraqitjeve të tij.
Ku varet shumë për të dy ekipet: Inter Miami synon të mbrojë titullin dhe të tentojë historinë e dy titujve radhazi në MLS, por me një diferencë prej nëntë pikësh ndaj Nashville, fitimi i Supporters’ Shield duket i vështirë. Ndeshja gjithashtu ofron mundësinë për hakmarrje pas humbjes 4-1 të muajit të kaluar dhe për të vënë në provë ritmin historik të sezonit të Nashville, Sipas mlssoccer.
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