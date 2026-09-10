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Xhiro 25 e MLS: Kandidatët për Golin e Javës

· 1 min lexim

Xhiro 25 e Major League Soccer ishte e mbushur me gola dhe paraqitje të spikatura, që prodhuan disa kandidatë të fortë për çmimin AT&T Goal of the Matchday.

Siç raporton mlssoccer, Robert Lewandowski hapi rezultatin për Chicago Fire FC me një vole pas kryqëzimit të Andrew Gutman, në një ndeshje që përfundoi 1-1 ndaj Inter Miami CF dhe u luajt para një audience rekord për klubin. Mateusz Bogusz vendosi fitoren 2-1 për Houston Dynamo FC ndaj Real Salt Lake me një prekje të saktë dhe një goditje të majtë në minutën e 87-të. Brian White shënoi për Vancouver Whitecaps FC pas një kthimi të shpejtë dhe një pasimi të lakuar nga Thomas Müller, për të hapur fitore 3-0 ndaj LA Galaxy. Kristoffer Velde shënoi nga një goditje e lirë nga distanca, duke realizuar njërin prej dy golave të tij dhe ndihmuar Portland Timbers të siguronte një barazim 2-2 me St. Louis CITY SC.

Më tej, mlssoccer përmbledh këto realizime si kandidatët kryesorë për çmimin AT&T Goal of the Matchday.

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