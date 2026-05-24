Rivaliteti Berlin-Uashington: Kush do t’i ketë frerët e Europës?
Europa po hyn në një fazë të re gjeopolitike, ku aleanca tradicionale transatlantike po përballet me ndryshime të thella strategjike.
Në njërën anë, Gjermania po shfaq gjithnjë e më hapur ambicien për të marrë një rol udhëheqës brenda NATO-s dhe për të rritur përgjegjësitë e saj në sigurinë europiane.
Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara po sinjalizojnë një rishikim gradual të pranisë së tyre ushtarake në kontinent, duke shtuar pasigurinë për të ardhmen e ekuilibrave të mbrojtjes në Europë.
Deklaratat e fundit nga Berlini, sipas të cilave Gjermania është gati të marrë më shumë përgjegjësi strategjike, pasqyrojnë një ndryshim të rëndësishëm në qasjen gjermane ndaj sigurisë evropiane.
Ky pozicion vjen në një moment kur brenda NATO-s po diskutohet gjithnjë e më shumë për një ndarje të re të barrës mes SHBA-së dhe vendeve evropiane.
Nga ana tjetër, zhvillimet në Uashington tregojnë për një qasje më selektive të administratës amerikane ndaj angazhimeve në Evropë.
Pezullimi ose rishikimi i dislokimeve ushtarake amerikane në disa vende të NATO-s është interpretuar si pjesë e kësaj strategjie të re, e cila synon që aleatët evropianë të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.
Në këtë kontekst, Polonia po shfaqet si një nga përfitueset kryesore të mbështetjes amerikane, ndërsa Gjermania mbetet qendra e debatit për të ardhmen e lidershipit europian në fushën e sigurisë.
Kjo ka hapur diskutime të reja mbi balancën e fuqisë brenda NATO-s dhe mbi rolin që do të luajnë aktorët kryesorë në dekadën e ardhshme.
Ekspertët e sigurisë theksojnë se këto zhvillime nuk nënkuptojnë një tërheqje të menjëhershme amerikane nga Europa, por një rikonfigurim gradual të rolit të saj.
Megjithatë, kjo është e mjaftueshme për të nxitur vendet evropiane të përshpejtojnë investimet në mbrojtje dhe të rishikojnë varësinë e tyre strategjike nga SHBA.
Në këtë realitet të ri, pyetja kryesore mbetet nëse Europa do të arrijë të ndërtojë një arkitekturë të qëndrueshme sigurie me Gjermaninë në rol më aktiv, apo nëse prania amerikane do të vazhdojë të mbetet shtylla kryesore e NATO-s.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.