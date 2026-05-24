☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 24 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
₿ CRYPTO
BTC $76,755 ▲ +1.08% ETH $2,101 ▲ +1.12% XRP $1.3499 ▲ +0.23% SOL $85.3900 ▲ +0.55%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016 EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
24 May 2026
Breaking
Sulmi ndaj kompleksit rezidencial të Ambasadorit shqiptar në Ukrainë, reagon Delegacioni i BE në Tiranë ‘Ka një zhgënjim të thellë tek ai’! Atmosfera në Rusi kthehet kundër Putinit Pse Kina ka dalë e fituar në Iran? 10 vende të tjera afrikane në rrezik përhapjeje të virusit Ebola, OKB bën thirrje për koordinim urgjent rajonal Rivaliteti Berlin-Uashington: Kush do t’i ketë frerët e Europës?
Menu
Bota

Rivaliteti Berlin-Uashington: Kush do t’i ketë frerët e Europës?

· 2 min lexim

Europa po hyn në një fazë të re gjeopolitike, ku aleanca tradicionale transatlantike po përballet me ndryshime të thella strategjike.

Në njërën anë, Gjermania po shfaq gjithnjë e më hapur ambicien për të marrë një rol udhëheqës brenda NATO-s dhe për të rritur përgjegjësitë e saj në sigurinë europiane.

Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara po sinjalizojnë një rishikim gradual të pranisë së tyre ushtarake në kontinent, duke shtuar pasigurinë për të ardhmen e ekuilibrave të mbrojtjes në Europë.

Deklaratat e fundit nga Berlini, sipas të cilave Gjermania është gati të marrë më shumë përgjegjësi strategjike, pasqyrojnë një ndryshim të rëndësishëm në qasjen gjermane ndaj sigurisë evropiane.

Ky pozicion vjen në një moment kur brenda NATO-s po diskutohet gjithnjë e më shumë për një ndarje të re të barrës mes SHBA-së dhe vendeve evropiane.

Nga ana tjetër, zhvillimet në Uashington tregojnë për një qasje më selektive të administratës amerikane ndaj angazhimeve në Evropë.

Pezullimi ose rishikimi i dislokimeve ushtarake amerikane në disa vende të NATO-s është interpretuar si pjesë e kësaj strategjie të re, e cila synon që aleatët evropianë të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.

Në këtë kontekst, Polonia po shfaqet si një nga përfitueset kryesore të mbështetjes amerikane, ndërsa Gjermania mbetet qendra e debatit për të ardhmen e lidershipit europian në fushën e sigurisë.

Kjo ka hapur diskutime të reja mbi balancën e fuqisë brenda NATO-s dhe mbi rolin që do të luajnë aktorët kryesorë në dekadën e ardhshme.

Ekspertët e sigurisë theksojnë se këto zhvillime nuk nënkuptojnë një tërheqje të menjëhershme amerikane nga Europa, por një rikonfigurim gradual të rolit të saj.

Megjithatë, kjo është e mjaftueshme për të nxitur vendet evropiane të përshpejtojnë investimet në mbrojtje dhe të rishikojnë varësinë e tyre strategjike nga SHBA.

Në këtë realitet të ri, pyetja kryesore mbetet nëse Europa do të arrijë të ndërtojë një arkitekturë të qëndrueshme sigurie me Gjermaninë në rol më aktiv, apo nëse prania amerikane do të vazhdojë të mbetet shtylla kryesore e NATO-s.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë