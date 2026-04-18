Robotët po shkojnë drejt luftës, ata po testohen në Ukrainë
Startup-i amerikan Foundation Robotics thuhet se ka dërguar robotët e tij humanoidë Phantom MK1 në Ukrainë për testime në botën reale.
Qëllimi është të shihet se si këto makina performojnë në mjedise të rrezikshme së bashku me ushtarët njerëzorë. Kompania gjithashtu po i përgatit robotët për përdori…
Raportimet e fundit në këtë fushë po tregojnë se zhvillimet në robotikë po fitojnë peshë gjithnjë e më të madhe në industri dhe në përdorimin publik.
Burimi: Telegrafi
