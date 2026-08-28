Royals zbulojnë ‘Grand Slam BBQ Showdown’ dhe S’mores Tiramisu në helmetën suvenire
Kansas City Royals prezantuan dy artikuj të rinj në menunë e koncesioneve të stadiumit, oferta që mund të tërheqin tifozët edhe pse perspektiva për një vend në postsezon duket e kufizuar.
Siç raporton Bleacher Report, artikujt e rinj përfshijnë “Grand Slam BBQ Showdown” — një kombinim me salsiçe të tymosura dhe brisket, mac and cheese të thekur, turshi dhe salcë BBQ, të servirura në një Hawaiian roll me gjalp hudhre — dhe “S’mores Tiramisu”, një ëmbëlsirë që vjen e shërbyer në një helmetë suvenire të vogël.
Royals do të qëndrojnë jashtë fushe për pjesën tjetër të javës, por do të kthehen në shtëpi javën e ardhshme për seri ndaj Miami Marlins dhe Toronto Blue Jays, ku tifozët do të kenë mundësinë t’i provojnë këto produkte. Kansas City është në vendin e pestë të AL Central me bilancon 59-75 dhe është nëntë ndeshje mbrapa në garën për wild-card.
Sipas Bleacher Report, të dy artikujt janë shtuar tashmë në menunë e koncesioneve dhe do të jenë të disponueshëm kur Royals të kthehen në stadium.
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