Rreth 1300 të vdekur nga përmbytjet në Jemen, 2 punëtorë nxirren të gjallë pas 10 ditësh nga një tunel (VIDEO)
Rrëshqitja shkatërruese e tokës dhe përmbytjet më 26 gusht në Nepal në kufirin me Kinën, kanë marrë jetën e të paktën 1,287 personave, me numrin e personave të zhdukur që ka arritur në 5,083 – përfshirë 583 shtetas të huaj – sipas një bilanci të ri të përkohshëm të publikuar sot nga Autoriteti i Menaxhimit të Emergjencave.Ekipet e shpëtimit arritën sot të nxirrnin gjallë dy punëtorë që ishin bllokuar brenda tunelit nëntokësor Trishuli-3 në veri të vendit dhe, siç pohoi një ligjvënës nga koalicioni qeverisës i vendit, mund të ketë më shumë të mbijetuar brenda.
Menjëherë pas katastrofës, autoritetet nepaleze vlerësuan se rreth 100 punëtorë ishin të bllokuar në tunelin Trishuli-3.
Ekipet e kërkim-shpëtimit deri më tani kanë gjetur vetëm trupa në tunele të mbushura me ujë dhe baltë, duke luftuar për të hapur një shteg, shpesh duke përdorur eksplozivë dhe makineri të rënda.Dhjetëra punonjës shpëtimi, me ndihmën e ekspertëve të dërguar nga autoritetet e Indisë, Kinës dhe Koresë së Jugut, kanë gërmuar pa ndërprerje për një javë në tunele të ndryshme ku besohet se qindra punëtorë janë varrosur nga përmbytja, në vende të ndryshme ku funksiononin ose po ndërtoheshin hidrocentrale ose diga,Ekspertët australianë të menaxhimit të fatkeqësive u nisën gjithashtu sot për në Nepal për të ndihmuar përpjekjet e kërkim-shpëtimit për çdo të mbijetuar, ndërsa qeveria australiane shprehu “shqetësime të mëdha” për gjendjen e 36 shtetasve të saj të zhdukur.
Një Ekip Australian i Reagimit ndaj Fatkeqësive me 15 anëtarë , i përbërë kryesisht nga pilotë dronësh nga shërbimet e emergjencës së shtetit, u vendos me kërkesë të qeverisë nepaleze, thanë autoritetet.Shtatë specialistë të identifikimit të fatkeqësive të Policisë Federale Australiane pritet gjithashtu të mbërrijnë në Nepal të shtunën.
#WATCH | Nepal | Rescue workers rescue one person from inside the tunnel of the Trishuli 3A hydel projectVideo source: Secretariat of the Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation, Govt of Nepal pic.twitter.com/tNZTMoWgIp
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