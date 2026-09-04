Jemen, shkon në 80 numri i të vdekurve nga përleshjet mes forcave qeveritare dhe rebelëve huthi
Më shumë se 80 luftëtarë janë vrarë në Jemen që nga e enjtja në përleshjet midis forcave qeveritare dhe rebelëve Huthi , thanë burime nga të dy kampet të premten.
Përleshje të dhunshme shpërthyen dje pas një sulmi tokësor të nisur nga Huthitët pro-iranianë, gjatë të cilit u qëlluan edhe raketa dhe mjete ajrore pa pilot (dronë), në bregdetin e Detit të Kuq dhe në rajonin Taiz.
Një burim ushtarak akuzoi më pas rebelët se donin të pushtonin zonat e vendosura në ngushticën Bab al-Mandab , një rrugë strategjike detare që përdoret për të lidhur Azinë dhe Evropën nëpërmjet Kanalit të Suezit .
Një burim ushtarak në rajonin e Detit të Kuq dhe një i dytë në rajonin e Taizit, më thellë në brendësi të vendit, raportuan sot përkatësisht vdekjen e 24 dhe 15 anëtarëve të forcave qeveritare në përleshjet që nga dje.
Në kampin rebel, të paktën 42 luftëtarë u vranë, sipas burimeve mjekësore në zonat nën kontrollin e Houthi-t.
As rebelët dhe as qeveria nuk kanë njoftuar ende një numër zyrtar të viktimave.
Burime ushtarake qeveritare i thanë AFP-së se si pjesë e operacionit të tyre, rebelët po përpiqen të izolojnë qytetin portual të Moucha-s – në pjesën veriore të ngushticës që ka qenë shënjestër për javë të tëra – nga pjesa tjetër e zonave të kontrolluara nga qeveria.
Huthitët aktualisht nuk mbajnë asnjë zonë të vendosur në Bab al-Madagb , por kontrollojnë portin e Hodeidah, në veri.
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