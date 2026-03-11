Rritja e çmimit të naftës, Braçe: Ndaleni këtë poshtërsi!
Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka reaguar ashpër në lidhje me rritjen e çmimit të naftës, e cila ka arritur në 198 lekë për litër në Shqipëri, pas konflikteve ushtarakë në Lindjen e Mesme.
Braçe nuk i ka kursyer akuzat ndaj distributorëve të naftës në vendin tonë, pasi sipas tij, i kanë mbushur depot e tyre përpara se të shpërthente lufta në rajonin e Lindjes së Mesme.
Deputeti socialist ka bërë thirrje që të ndalet rritja e çmimit të naftës, të cilin e quan poshtërsi.
“Ndaleni këtë poshtërsi se po abuzohet në mënyrë skandaloze me çmimin e naftës”, thekson Braçe në videon e tij në rrjetet sociale.
Po ashtu ai i ka bërë thirrje agjencive shtetërore që kontrollojnë distributorët e naftës.
Braçe: Këto janë çmimet e naftës pasdite. 198 lekë për litër, 25 lekë rritje vetëm një një javë. Ndaleni këtë poshtërsi, se kjo është poshtërsi. I keni depot plot këto ditët e luftës. I kanë depot plot nga një periudhë e mëparshme kohore. Kanë ndërtuar një sistem ku i kanë depot plot. Kur këta mbushën depot, para 10 ditëve, 11 ditëve, jo me çmimin e sotëm të bursës, këta që kurrë nuk ulin çmime kur në bursë bie çmimi, kur dollari thyen kokën apo kur euro zhvlerësohet. Ndaleni këtë poshtërsi se po abuzohet në mënyrë skandaloze me çmimin e naftës. Bëjini një inventar dhe kontrollojeni kur i kanë mbushur depot, për të kuptuar se me këtë skemë kanë manipuluar tregun dhe kapur tregun, është në favorin e tyre.
