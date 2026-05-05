Rusia dhe Ukraina shpallin armëpushime të ndara ndërsa lufta vazhdon
Rusia dhe Ukraina kanë shpallur armëpushime të njëanshme në data të ndryshme, duke thelluar paqartësinë mbi mundësinë e një ndalese reale të luftimeve. Moska propozon armëpushim për festën e 9 Majit, ndërsa Kievi shpall një tjetër më të hershëm, duke theksuar mungesën e koordinimit mes palëve.
Rusia dhe Ukraina kanë njoftuar armëpushime të ndara dhe të pakordinuara në luftën që po vazhdon prej më shumë se katër vitesh, duke nxjerrë në pah mungesën e besimit dhe komunikimit mes dy palëve.
Moska deklaroi se armëpushimi i saj do të zbatohet më 8–9 maj, në përputhje me festimet tradicionale të Ditës së Fitores në Lufta e Dytë Botërore, një nga ngjarjet më të rëndësishme historike për Rusinë, e cila zakonisht shoqërohet me një paradë të madhe ushtarake në Moskë. Autoritetet ruse theksuan se vendimi është marrë nga presidenti Vladimir Putin dhe shprehën shpresën që Ukraina të ndjekë të njëjtin shembull.
Megjithatë, Ukraina reagoi duke shpallur një armëpushim të sajin, më herët, në datat 5–6 maj. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi se Kievi nuk kishte marrë asnjë njoftim zyrtar nga Rusia lidhur me modalitetet e një armëpushimi të përbashkët. Ai theksoi se Ukraina mbështet një armëpushim të qëndrueshëm dhe një marrëveshje paqeje të garantuar ndërkombëtarisht.
“Nuk ka pasur asnjë komunikim zyrtar nga Rusia për ndalimin e luftimeve”, deklaroi Zelenskyy, duke shtuar se jeta e njerëzve është më e rëndësishme se çdo përvjetor apo festim.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes paralajmëroi Ukrainën që të mos ndërmarrë sulme gjatë periudhës së armëpushimit të shpallur nga Moska. Sipas saj, çdo përpjekje për të prishur festimet e 9 majit mund të sjellë reagim të ashpër ushtarak, përfshirë goditje të mëdha me raketa në qendër të Kievit.
Nga ana tjetër, Zelenskyy sugjeroi se vendimi i Rusisë për të mos ekspozuar pajisje ushtarake në paradën e këtij viti mund të lidhet me frikën nga sulmet me dronë ukrainas. Ai e interpretoi këtë si shenjë dobësie të Moskës dhe presionit në rritje ndaj saj.
Propozimi për armëpushim nga Rusia u bë fillimisht gjatë një bisede telefonike mes Vladimir Putin dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, mungesa e detajeve konkrete dhe koordinimit me Ukrainën ka bërë që iniciativa të mbetet simbolike.
Kjo nuk është hera e parë që shpallen armëpushime të përkohshme. Në prill, Rusia kishte njoftuar një armëpushim 32-orësh për Pashkët Ortodokse, të cilin Ukraina deklaroi se do ta respektonte. Megjithatë, pas përfundimit të tij, të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën për shkelje.
Lufta, e nisur me pushtimin rus të Ukrainës në vitin 2022, mbetet konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore, me qindra mijëra viktima dhe miliona njerëz të zhvendosur.
Pavarësisht deklaratave për armëpushime, zhvillimet e fundit tregojnë se një marrëveshje e qëndrueshme paqeje mbetet ende larg.
