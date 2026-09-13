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Kronika

Sekuestrohen 3 makina luksoze në Vlorë

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Policia e Vlorës ka sekuestruar tre automjete luksoze, të prodhimit të viteve të fundit. Gjatë verifikimeve nga kontrollet e bëra, disa automjete u shoqëruan për kontroll të mëtejshëm.

Pas veprimeve verifikuese dhe marrjes së deklarimeve, për tre prej tyre rezultoi se vlera e automjeteve nuk përputhej me të ardhurat e njohura dhe të ligjshme të drejtuesve apo poseduesve.

Automjetet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa tre shtetas u proceduan në gjendje të lirë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale”.

Ndërkohë, ka nisur edhe hetimi pasuror ndaj pronarëve dhe poseduesve, me qëllim verifikimin e burimit të pasurisë dhe mënyrës së përfitimit të saj.

Policia e Vlorës bën me dije se kontrollet ndaj automjeteve luksoze do të vijojnë, në funksion të evidentimit të pasurive me burim kriminal dhe goditjes së pastrimit të produkteve të veprimtarive kriminale.

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