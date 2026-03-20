S&P 500 6,548 ▼0.89%
DOW 45,756 ▼0.58%
NASDAQ 21,813 ▼1.26%
NAFTA 96.78 ▲1.29%
ARI 4,576 ▼0.64%
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
BTC $69,731 ▲ +0.36% ETH $2,129 ▲ +0.36% XRP $1.4366 ▼ -0.53% SOL $88.9400 ▲ +0.81%
20 Mar 2026
Qeveria ul akcizën e naftës me 20%, sa pritet të bjerë çmimi në treg Irani intensifikon sulmet me raketa ndaj Jerusalemit Von der Leyen zotohet të sigurojë kredinë për Kievin pavarësisht bllokadës së Hungarisë Aktivistët ndërhyjnë me forcë për të shpëtuar qentë e përdorur për kërkime bio-mjekësore Edicioni i 4-ët i “Klasikët n’Lissus”, të rinjtë intërpretojnë pjesë nga kompozitorët më të  njohur botërorë
Kronika

Sekuestrohen 4 makina luksoze me vlerë 200 mijë euro, dy persona nën hetim, dy në kërkim

· 2 min lexim
Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit ne Tirane

Policia e Tiranës ka sekuestruar katër mjete me vlerë rreth 200 mijë euro, ndërsa ka proceduar penalisht dy persona dhe ka shpallur në kërkim dy të tjerë.

Sipas hetimeve, shtetasi S. C. dyshohet se ka trafikuar një automjet tip “Jeep”, të vjedhur në Itali, ndërsa shtetasi E. Ç. një mjet “Range Rover”, i vjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Ndërkohë, në kërkim janë shpallur shtetasit E. J. dhe R. R., të dyshuar për trafikimin e një automjeti “BMW”, të vjedhur në Gjermani, dhe një “Seat Cupra”, të vjedhur në Itali.

Automjetet janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

“Vijon operacioni policor i koduar “Stolen Line”. Sekuestrohen 4 automjete me vlerë rreth 200 000 euro.  Procedohen penalisht 2 shtetas dhe shpallen në kërkim 2 të tjerë.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme të DVP Tiranë, në vijim të operacionit policor “Stolen Line” si rezultat i punës hetimore për goditjen e veprimtarisë së paligjshme të trafikimit të automjeteve luksoze, kanë identifikuar dhe referuar materialet në Prokurori në ngarkim të shtetasve, konkretisht:

-nisi procedimi penal për shtetasin S. C,  i cili dyshohet se ka trafikuar automjetin tip “Jeep” me qëllim shitjen në Shqipëri, i cili rezulton i vjedhur në Itali;

-nisi procedimi penal për shtetasin E. Ç, i cili dyshohet se ka trafikuar automjetin tip “Range Rover” me qëllim shitjen në Shqipëri, i cili rezulton i vjedhur në Amerikë;

-shpallën në kërkim shtetasin E. J., i cili dyshohet se ka trafikuar automjetin tip “BMW” me qëllim shitjen në Shqipëri, i cili rezulton i vjedhur në Gjermani;

-shpallën në kërkim shtetasin R. R., i cili dyshohet se ka trafikuar automjetin tip “Seat Cupra” me qëllim shitjen në Shqipëri, i cili rezulton i vjedhur në Itali;

Katër automjetet me vlerë rreth 200 000 euro, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Operacioni policor i koduar “Stolen Line” vijon.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftim.

Lexo Gjithashtu