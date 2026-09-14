Semifinalja e U.S. Open Cup: Colorado Rapids përballet me St. Louis CITY në Dick’s Sporting Goods Park
Colorado Rapids presin St. Louis CITY SC të mërkurën mbrëma në një përballje që vendos skuadrën që do të shkojë në finalen e U.S. Open Cup 2026. Ndeshja luhet në Dick’s Sporting Goods Park në Commerce City, Colorado, më 16 shtator, ora 21:30 ET (18:30 PT), dhe fituesi do të luajë në finalen më 21 tetor kundër Columbus Crew ose Orlando City.
Sipas mlssoccer, Colorado ka arritur deri këtu pas fitoreve 1-0 ndaj Union Omaha, barazimit 2-2 dhe fitores nga penalltitë ndaj Colorado Springs dhe një fitore 2-0 në çerekfinale ndaj San Jose Earthquakes. Klubi është një hap larg finales së parë të U.S. Open Cup që nga 1999 dhe ka rinovuar sulmin pas largimit të sulmuesit Rafael Navarro, i shkëmbyer te St. Louis për të paktën 12 milionë dollarë. Rapids kanë sjellë përforcime si Morgan Whittaker (transfertë rekord klubi, raportohet afërsisht 10.7 milionë dollarë), Ibrahim Sadiq dhe Sayed Abu Farkhi, ndërsa Paxten Aaronson është udhëheqësi i kombinuar i asistimeve dhe golave me 6 gola dhe 6 asistime. Nën drejtimin e trajnerit në vitin e tij të parë, Matt Wells, Colorado synon rikthimin në play-off-et e Audi MLS Cup si skuadra e shtatë në Konferencën Perëndimore.
St. Louis CITY ka shënuar rrugën e saj në turne me fitoren 4-0 ndaj FC Tulsa, 2-1 në fushën e Chicago Fire dhe një barazim 2-2 ndaj Houston Dynamo që u vendos nga penalltitë në çerekfinale. Në vetëm sezonin e katërt të ekzistencës, St. Louis është dy fitore larg trofeut të parë; ekipi drejtohet nga trajneri Yoann Damet dhe vjen në këtë ndeshje me një seri prej 15 ndeshjesh pa humbje që ia ka siguruar vendin e pestë në Konferencën Perëndimore. Klubi shfrytëzoi merkato-n duke marrë Navarro dhe Carlo Holse si lojtarë të caktuar dhe duke huazuar sulmuesin e SHBA Damion Downs nga Southampton, por Navarro është i papërdorshëm për këtë përballje pasi është cup-tied me Colorado. Simon Becher pritet të udhëheq sulmin e St. Louis; ai është golashënuesi më i mirë i sezonit me 7 gola dhe 5 asistime.
Transmetimi i ndeshjes do të bëhet në Paramount+ dhe në CBS Sports Network, dhe në lojë është më shumë se vetëm një vend në finalen e këtij sezoni: fituesi siguron edhe kualifikimin për Concacaf Champions Cup 2027, shpërblime financiare dhe trofe. mlssoccer nënvizon rëndësinë e kësaj përballjeje për të dy klubet dhe për perspektivat e sezonit të tyre.
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