Dy gola epikë të Cavan Sullivan, përparësia e Nashville dhe ngjarjet kryesore të Matchday 26
Matchday 26 i MLS përfshiu 15 ndeshje me të gjitha 30 skuadrat në fushë dhe solli disa rezultate vendimtare për renditjet dhe pretendimet ndaj titullit. Përtej ndeshjeve të shumta, një emër doli më shumë në pah dhe tërhoqi vëmendjen e tifozëve nëpër kontinent: Cavan Sullivan.
Siç raporton mlssoccer, 16-vjeçari i Philadelphia Union shënoi dy gola dhe dhuroi një asist në fitoren e thellë 5-0 kundër San Diego FC, duke realizuar kështu super formën personale që e ka vënë në qendër të diskutimeve edhe për listën e kombëtares së SHBA-së që Mauricio Pochettino do ta publikojë për dritaren ndërkombëtare. Sullivan ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë javëve të fundit, me shifra që krahasohen me emra të mëdhenj dhe që kanë ngritur pritshmëritë rreth tij.
Në ndeshjen më të spikatur të javës, Nashville SC dhe Inter Miami barazuan 2-2 në një duel mes kreut të tabelës dhe sfiduesit të fortë. Sam Surridge hapi rezultatin për Miami, Lionel Messi shënoi golin e tij të 19-të në sezon për të rikthyer shpresat, por Surridge barazoi përsëri në kohën shtesë të pjesës së dytë pas një situate në zonë. Si pasojë, udhëheqja e Nashville mbi ndjekësit e tij në garën për Supporters’ Shield u tkurr, por mbetet ende e konsiderueshme.
Një nga ndeshjet më dramatike të fundjavës u luajt në TQL Stadium, ku FC Cincinnati dhe Charlotte FC përfunduan 3-3 pas një barazimi në kohën shtesë nga Kévin Denkey. Trajneri i Cincinnati shprehu zhgënjim për pikët e humbura, ndërsa klubi është përballur me probleme në mbrojtje, duke pranuar 12 gola në tri ndeshjet e fundit dhe duke arritur një total rreth 59 golash të pësuar në sezon. Sipas raportimeve të ndryshme mediatike dhe vetë lojtarit, skuadra ka ndërprerë kontratën me mbrojtësin Matt Miazga, i cili ka pasur vështirësi me përsëritje lëndimesh.
Surpriza e fundjavës erdhi nga Sporting Kansas City, që mposhti LAFC me rezultat 3-1. André Luiz shënoi golin e tij të parë në MLS, ndërsa Taylor Calheira dhe kolegët siguruan fitoren; portieri Stefan Cleveland ishte vendimtar me shtatë pritje të rëndësishme. Ky sukses vjen në një moment kur LAFC kalon një fazë të vështirë, ndryshe nga zhvillimi i pozitiv i SKC që po shfrytëzon nën-vlerësimet në merkato.
Orlando City vazhdoi ecjen e sigurt me dy fitore në javë, ku Antoine Griezmann ishte përsëri vendimtar, duke ndihmuar skuadrën të fitonte 3-0 ndaj Toronto FC dhe më parë 3-2 ndaj Atlanta United. Griezmann është bërë faktor kyç në sulm, ndërsa Justin Ellis po kontribuon në vazhdimësi me asistet e tij që tashmë i kanë dhënë përfitim Lions.
St. Louis CITY SC mbajti ritmin e tij pozitiv me një fitore 4-2 ndaj Minnesota United, duke zgjatur serinë e pa humbjes në 16 ndeshje në të gjitha kompeticionet. Carlo Holse dhe Rafa Navarro dhanë kontribut të rëndësishëm në këtë sukses, teksa skuadra përgatitet për ndeshjen e semifinals së US Open Cup kundër Colorado, me shpresën për të arritur në finale të trofeut më të vjetër në Shtetet e Bashkuara.
Rreth fushave të tjera, Austin FC mori një fitore të rëndësishme 2-1 në transfertë ndaj Vancouver, me dy përplasje shumë efikase të Christian Ramírez. Po ashtu, New York City FC fitoi 2-0 në lartësi ndaj Real Salt Lake, ku portieri Matt Freese ishte vendimtar me një pritje të dyfishtë që ruajti rezultatin në momentet kyçe.
Si pasqyrë, Matchday 26 shfaqi lojtarë të rinj që po ngjisin skenën dhe skuadra që rikthehen në formë për fazën vendimtare të sezonit. Sipas mlssoccer, këto zhvillime mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në garën për renditje dhe për përbërjen e skuadrave për dritaret e ardhshme ndërkombëtare.
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