Cavan Sullivan vazhdon formën e jashtëzakonshme me dopietë brilante
Në ndeshjen e Sunday Night Soccer në San Diego, Cavan Sullivan vazhdoi formën e jashtëzakonshme të këtij sezoni duke shënuar golin e parë për Philadelphia Union pak para përfundimit të pjesës së parë. 16-vjeçari u futur në zonë, pranoi një kros të ulët nga Indiana Vassilev dhe përfundoi me një goditje mbrapsht që përfundoi pranë shtyllës së largët.
Siç raporton mlssoccer, Sullivan nuk u ndal me kaq: në minutën e 62-të ai mori një pasim tjetër nga Vassilev dhe me një përfundim të fortë nga një kënd i ngushtë shënoi golin e dytë, duke e çuar Union në 2-0. Ky ishte dopieta e tij e parë në MLS.
Me këto dy gola, Sullivan ka arritur 16 kontribuime direkte në gola këtë sezon (6 gola dhe 10 asistime), përfshirë 5 gola dhe 6 asistime në shtatë ndeshjet e fundit. Ai kryeson skuadrën në asistime dhe ndan vendin e dytë në listën e golashënuesve, ndërsa së fundmi thyi rekordin e Freddie Adu për më shumë kontribuime në një sezon MLS nga një lojtar 16 vjeç ose më i ri.
Kjo serie e sukseseve ka shtuar thirrjet për përfshirjen e tij në skuadrën kombëtare të SHBA-së dhe i ka rritur shanset për t’u marrë në listën e vjeshtës nën drejtimin e Pochettino. Sipas mlssoccer, performanca e tij ndaj San Diego FC e forcon këtë argument.
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