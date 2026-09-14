☀️
Tiranë 14°C · Kthjellët 14 Shtator 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 103.17 ▲3.12%
ARI 4,372 ▼0.84%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $77,602 ▲ +0.48% ETH $2,514 ▼ -0.31% XRP $1.3738 ▲ +0.67% SOL $101.0100 ▼ -0.69%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.17 ▲3.12 % ARI 4,372 ▼0.84 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.17 ▲3.12 % ARI 4,372 ▼0.84 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
14 Sht 2026
Breaking
El Grande Americano mposht Dominik Mysterio dhe fiton titullin AAA Mega në Triplemanía 34 Japrakë — gjethe rrushi të mbushura me oriz dhe mish të grirë Steve Ballmer dhe Clippers pranojnë sanksionet e NBA pas hetimit për marrëveshjet me Kawhi Leonard Një portier i Bruins, Leo Henriquez, krenar për rrënjët dominikane dhe sllovake Cavan Sullivan vazhdon formën e jashtëzakonshme me dopietë brilante
Menu
MLS

Cavan Sullivan vazhdon formën e jashtëzakonshme me dopietë brilante

· 2 min lexim

Në ndeshjen e Sunday Night Soccer në San Diego, Cavan Sullivan vazhdoi formën e jashtëzakonshme të këtij sezoni duke shënuar golin e parë për Philadelphia Union pak para përfundimit të pjesës së parë. 16-vjeçari u futur në zonë, pranoi një kros të ulët nga Indiana Vassilev dhe përfundoi me një goditje mbrapsht që përfundoi pranë shtyllës së largët.

Siç raporton mlssoccer, Sullivan nuk u ndal me kaq: në minutën e 62-të ai mori një pasim tjetër nga Vassilev dhe me një përfundim të fortë nga një kënd i ngushtë shënoi golin e dytë, duke e çuar Union në 2-0. Ky ishte dopieta e tij e parë në MLS.

Me këto dy gola, Sullivan ka arritur 16 kontribuime direkte në gola këtë sezon (6 gola dhe 10 asistime), përfshirë 5 gola dhe 6 asistime në shtatë ndeshjet e fundit. Ai kryeson skuadrën në asistime dhe ndan vendin e dytë në listën e golashënuesve, ndërsa së fundmi thyi rekordin e Freddie Adu për më shumë kontribuime në një sezon MLS nga një lojtar 16 vjeç ose më i ri.

Kjo serie e sukseseve ka shtuar thirrjet për përfshirjen e tij në skuadrën kombëtare të SHBA-së dhe i ka rritur shanset për t’u marrë në listën e vjeshtës nën drejtimin e Pochettino. Sipas mlssoccer, performanca e tij ndaj San Diego FC e forcon këtë argument.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu