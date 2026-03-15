Senati i Miçiganit miraton projektligjet për borxhin mjekësor
Senati i Michigan miratoi të mërkurën pesë projektligje që synojnë të ndihmojnë qytetarët përballë borxheve mjekësore.
Paketa ligjore do t’u kërkojë spitaleve të krijojnë programe ndihme financiare për të mbështetur disa pacientë me të ardhura të ulëta. Këto programe do të jenë të disponueshme për personat, faturat e papaguara të të cilëve brenda një viti arrijnë më shumë se 30% të të ardhurave të tyre vjetore.
Një projektligj tjetër do të ndalojë që borxhi mjekësor të ndikojë në rezultatin e kreditit të një personi. Aktualisht, zyrat kryesore të kreditit ende marrin në konsideratë borxhet prej 500 dollarësh ose më shumë që janë të papaguara për më shumë se një vit.
Senatorja shtetërore Sarah Anthony (Demokrate nga Lansing) është bashkësponsore e paketës. Ajo tha se ky është një problem që mund të prekë këdo, edhe ata që kanë sigurim shëndetësor.
“Për shumë njerëz, borxhi mjekësor nuk është thjesht një faturë e vetme. Ai mund të dëmtojë kredinë, të rrezikojë strehimin dhe të ardhurat nga paga, duke e kthyer një krizë shëndetësore në një stres financiar afatgjatë,” tha ajo gjatë një fjalimi në sallën e Senatit të mërkurën.
Projektligjet hasën kundërshtime gjatë procesit në komision nga industria e raportimit të kreditit.
Në një letër drejtuar Komisionit të Politikave Shëndetësore të Senatit, drejtori i Consumer Data Industry Association, Zachary Taylor, tha se projektligjet mund të bien në kundërshtim me ligjin federal.
“Ruajtja e përputhjes mes ligjeve shtetërore dhe atyre federale për raportimin e konsumatorëve është më e rëndësishme se kurrë. Legjislacioni shtetëror që përpiqet të rregullojë raportimin e kreditit mund të sjellë pasoja të shumta të paparashikuara,” shkroi Taylor.
Përtej ndikimit në rezultatin e kreditit, projektligjet do të kufizonin edhe praktikat e mbledhjes së borxhit mjekësor. Konfiskimi i shtëpive, vendosja e barrave hipotekore apo sekuestrimi i pagës në lidhje me borxhet mjekësore do të përballeshin kryesisht me ndalime.
Ndërkohë, institucionet e mëdha shëndetësore nuk do të lejohen më të vendosin tarifa vonese për borxhe brenda 90 ditëve nga data e pagesës, ose të aplikojnë më shumë se 3% interes në vit për borxhet e papaguara.
Këto projektligje ishin ndër politikat që guvernatorja Gretchen Whitmer kërkoi në fjalimin e saj mbi gjendjen e shtetit muajin e kaluar. Ato u miratuan në Senat me mbështetje dypartiake.
Senatori Jonathan Lindsey (Republikan nga Coldwater) ishte gjithashtu bashkësponsor i projektligjeve. Ai tha se puna nuk përfundon pa miratuar edhe ligje për transparencën e çmimeve të spitaleve.
“Kemi një mundësi jo vetëm të trajtojmë kostot mjekësore kur ato bëhen krizë për njerëzit, kur përballen me borxhe mjekësore, por edhe t’i ndihmojmë ata të marrin kujdes shëndetësor në mënyrën më ekonomikisht të përballueshme,” tha Lindsey.
Legjislacioni tani kalon në Michigan House of Representatives, ku kryetari Matt Hall (Republikan nga Richland Township) po kërkon gjithashtu miratimin e projektligjeve për transparencën e spitaleve.
Kur u pyet nëse do t’i mbështeste projektligjet e Senatit gjatë një konference për shtyp të mërkurën, ai foli gjatë për masa të tjera që dëshiron të shohë për uljen e kostove mjekësore. Mes tyre përfshihen krijimi i një bordi mbikëqyrës për spitalet dhe një analizë më e thellë e zgjerimit të sistemeve spitalore në Michigan.
“Më pëlqen kjo çështje,” tha Hall për projektligjet mbi borxhin mjekësor, duke shtuar: “Por është e paplotë dhe ne duam të shohim që edhe këto masa të tjera të zbatohen.”
Duke folur me gazetarët, Anthony nuk përjashtoi mundësinë e legjislacionit të mëtejshëm në të ardhmen, por tha se projektligjet e Senatit janë një pikënisje e arsyeshme.
“Ajo që njerëzit duan të shohin janë propozime konkrete që u përgjigjen nevojave të tyre, dhe mendoj se kjo paketë ligjore e bën pikërisht këtë,” tha ajo.
Në një deklaratë me shkrim, Michigan Health and Hospital Association nuk mori një qëndrim të qartë për projektligjet, duke thënë se është e gatshme të bashkëpunojë me ligjvënësit për politika të reja.
“Sigurimi që pacientët të kenë akses në kujdes spitalor me cilësi të lartë në komunitetet e tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm për spitalet në Michigan dhe ne presim të vazhdojmë bashkëpunimin me të gjithë aktorët për të gjetur zgjidhje që ruajnë shërbimet jetike pranë shtëpisë,” tha zëdhënësja e shoqatës, Elise Gonzales.
