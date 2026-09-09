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Bota

SERBI – Vuçiç shpërndan parlamentin dhe shpall 25 tetorin ditë zgjedhjesh kombëtare

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SERBI – Vuçiç shpërndan parlamentin dhe

BEOGRAD, 9 shtator /ATSH-ANSA/ – Presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka shpërndarë Asamblenë Kombëtare Serbe dhe ka shpallur zyrtarisht zgjedhje të parakohshme parlamentare, të cilat do të mbahen më 25 tetor – pas 46 ditësh.

Siç u paralajmërua dje, kreu i shtetit bëri njoftimin zyrtar drejtpërdrejt në televizion saktësisht në mesditë, duke deklaruar se kishte nënshkruar dekretet përkatëse.

Të hënën e kaluar, në përputhje me Kushtetutën, qeveria e udhëhequr nga Kryeministri Djuro Macut paraqiti një kërkesë zyrtare për shpërbërjen e Parlamentit dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit legjislativ – një prerogativë që i përket vetëm Presidentit të Republikës, mbi të cilën vetë Parlamenti nuk ka fjalë.

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