🌤️
Tiranë 35°C · Kryesisht kthjellët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 89.09 ▼1.25%
ARI 4,379 ▼0.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $76,778 ▼ -1.69% ETH $2,379 ▼ -3.13% XRP $1.3239 ▼ -4.18% SOL $97.9700 ▼ -4.25%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 89.09 ▼1.25 % ARI 4,379 ▼0.39 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 89.09 ▼1.25 % ARI 4,379 ▼0.39 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
Merkato rekord nga klubet e Premier League, 5.5 miliardë euro të shpenzuara këtë verë “Taranto 2026”: Ertjan Kofsha mbyll garën i katërti në shkëputje, Kosova e argjendtë me Rostamin Vendet që po ia “shesin shpirtin” Inteligjencës Artificiale Dokumentar në Netflix për jetën e Matthew Perry Zelensky paralajmëron linjat ajrore të shmangin hapësirën ajrore ruse
Menu
Kronika

Sërish ndërtim pa leje në Sarandë, arrestohet 47-vjeçari! Pezullohet një polic nga detyra

· 2 min lexim

Një 47-vjeçar është arrestuar në flagrancë në Sarandë, pasi dyshohet se po kryente punime për ndërtimin e një objekti pa leje në zonën e plazhit, në lagjen nr. 4.

Policia njofton se gjatë kontrolleve dhe verifikimeve në terren, pranë plazhit “Shqiponja”, është konstatuar një sipërfaqe toke e sheshuar dhe e mbuluar me materiale ndërtimore.

Nga hetimet rezultoi se hapësira po përgatitej për ndërtimin e një objekti me qëllim përfitimi. Për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin A. R., 47 vjeç, banues në Tiranë.

Ndërkohë, gjatë ndërhyrjes në terren, Policia ka hequr dhe sekuestruar 48 shezlongë dhe çadra, të cilat ndodheshin në hapësirën e plazhit që administrohej pa leje nga 47-vjeçari.

Për rastin është marrë masë edhe ndaj Specialistit të Policimit në Zonë (SPZ), shtetasit A. N. Ai është pezulluar nga detyra, ndërsa ndaj tij ka nisur procedimi disiplinor për shkelje të rëndë, pasi nuk kishte konstatuar paligjshmërinë në territor.

Policia bën me dije se kontrollet dhe verifikimet në territor do të vijojnë me qëllim parandalimin dhe goditjen e ndërtimeve të paligjshme dhe veprave penale kundër mjedisit.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu