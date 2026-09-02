☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.69 ▲0.52%
ARI 4,368 ▼0.66%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,697 ▼ -1.69% ETH $2,421 ▼ -2.36% XRP $1.3490 ▼ -2.9% SOL $100.1000 ▼ -3.83%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.69 ▲0.52 % ARI 4,368 ▼0.66 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.69 ▲0.52 % ARI 4,368 ▼0.66 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
“Io Donna”: Shqipëria në shtator, det ëndrrash, plazhe më të qeta dhe çmime që ju befasojnë AGJENDA NDËRKOMBËTARE 02.9.2026 SHBA – 29 shtete amerikane akuzojnë Meta-n se ka krijuar varësi te fëmijët dhe adoleshentët Nuk e votojnë Sejdiun për president, ish emisari amerikan Grenell mbështet gjashtë deputetët e LDK-së Moti në Kosovë – pasdite lokalisht me shi dhe shkarkime rrufesh
Menu
Bota

SHBA – 29 shtete amerikane akuzojnë Meta-n se ka krijuar varësi te fëmijët dhe adoleshentët

· 2 min lexim
krijuar varësi te fëmijët dhe

– Meta Platforms, kompania që kontrollon rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, po përballet me një proces gjyqësor të paprecedentë të ngritur nga një koalicion dypartiak i 29 shteteve amerikane, shkruan adnkronos.it

Kompania akuzohet se ka projektuar qëllimisht platformat e saj për të krijuar varësi te fëmijët dhe adoleshentët.

Sipas shteteve paditëse, Meta ka vendosur fitimin mbi shëndetin mendor të përdoruesve të rinj, duke shfrytëzuar dobësitë psikologjike të të miturve dhe duke kontribuar në rritjen e ankthit, depresionit dhe, në raste ekstreme, mendimeve vetëvrasëse.

Gjatë deklaratave hapëse të procesit, zëvendësprokurorja e përgjithshme e Kalifornisë, Megan O’Neill, e përmblodhi modelin e biznesit të kompanisë me katër fjalë: “hook” (të tërheqë), “hold” (të mbajë), “harvest” (të mbledhë të dhëna) dhe “hide” (të fshehë të vërtetën).

Padia, e udhëhequr nga Kalifornia, Kolorado, Kentaki dhe Nju Xhersi, përfshin edhe akuza për shkelje të ligjeve federale për privatësinë. Meta dyshohet se ka mbledhur dhe përdorur në mënyrë të papërshtatshme të dhënat personale të fëmijëve nën 13 vjeç, pa pëlqimin e prindërve.

Prokurori i përgjithshëm i Kentakit, Russell Coleman, e ka krahasuar betejën ligjore me proceset e viteve ’90 kundër kompanive të duhanit dhe më vonë kundër prodhuesve të opioideve

“E bëmë atëherë, do ta bëjmë përsëri me Meta-n”, tha Coleman

Në qendër të procesit është edhe pasoja e mundshme financiare për kompaninë. Shtetet paditëse kërkojnë gjoba civile që mund të arrijnë deri në 200 miliardë dollarë, një shumë e barabartë me rreth tre vite fitime neto të Meta-s.

Në disa dokumente të depozituara në gjykatë, Meta ka argumentuar se gjobat teorike mund të arrinin deri në 1.400 miliardë dollarë.

Megjithatë, gjyqtarja Yvonne Gonzalez Rogers e ka cilësuar këtë vlerësim si “të paarsyeshëm”.

Procesi pritet të ketë pasoja të rëndësishme për mënyrën se si platformat e mëdha të mediave sociale hartojnë produktet e tyre dhe trajtojnë përdoruesit e mitur.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu