EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
15 May 2026
SHBA: Izraeli dhe Libani ranë dakord të zgjasin armëpushimin për 45-ditë

Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se është rënë dakord për një zgjatje 45-ditore të armëpushimit midis Izraelit dhe Libanit për të mundësuar përparim të mëtejshëm.

Tommy Pigott, zëdhënësi i departamentit të shtetit, tha se “ndërprerja e armiqësive” më 16 prill është zgjatur, me departamentin që është gati të “rifillojë rrugën politike të negociatave” më 2 dhe 3 qershor.

Kjo vjen pasi zëdhënësi i ushtrisë izraelite për gjuhën arabe u dërgoi një alarm urgjent banorëve libanezë në qytetin e Tiros, duke akuzuar grupin militant Hezbollah të mbështetur nga Irani për shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.

IDF ka shënuar një pjesë të qytetit me të kuqe dhe banorëve brenda asaj zone u është thënë të “evakuohen menjëherë” dhe të qëndrojnë të paktën 300 metra larg.

Siç raportuam në postimin tonë të mëparshëm, Izraeli po përgatitet për ripërtëritjen e afërt të luftës kundër Iranit, tha një zyrtar i lartë për Kanalin 12 të Izraelit, raportojnë mediat vendase.

On May 14 and 15, the United States hosted two days of highly-productive talks between Israel and Lebanon. The April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress. The State Department will reconvene the political track of negotiations on June… pic.twitter.com/Dcs9NJDdN5

