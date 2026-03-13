Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 13 March 2026
13 Mar 2026
Bota

SHBA-ja lejon blerjen e përkohshme të naftës ruse të bllokuar në det

· 2 min lexim

Shtetet e Bashkuara të Amerikës lëshuan dje në mbrëmje një licensë të përkohshme që u lejon vendeve të blejnë naftë ruse – që aktualisht është bllokuar në det, ndërsa Uashingtoni kërkon të stabilizojë tregjet e energjisë të tronditura nga lufta që ka përfshirë Iranin.

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha në një postim në X se masa kishte për qëllim “të rriste shtrirjen globale të furnizimit ekzistues”.

“Kjo masë e hartuar ngushtë, afatshkurtër, zbatohet vetëm për naftën që është tashmë në tranzit dhe nuk do të ofrojë përfitim të konsiderueshëm financiar për qeverinë ruse, e cila merr pjesën më të madhe të të ardhurave të saj nga energjia, nga taksat e vlerësuara në pikën e nxjerrjes”, tha ai.

“Licensa autorizon dorëzimin dhe shitjen e naftës bruto ruse dhe produkteve të naftës që ishin ngarkuar tashmë në anije që nga 12 marsi”, sipas një dokumenti të lëshuar nga Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e Departamentit të Thesarit.

Autorizimi mbetet në fuqi deri në mesnatë sipas kohës së Uashingtonit më 11 prill.

Ky veprim vjen ndërsa tregjet e energjisë janë tronditur nga lufta në Lindjen e Mesme.

Transporti detar përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme në botë për eksportet globale të naftës, është ngadalësuar ndjeshëm për shkak të frikës nga sulmet iraniane.

Këtë muaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë Indisë një përjashtim 30-ditor duke lejuar blerjen e naftës ruse që është tashmë në det.

