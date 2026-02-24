Opinion

Shembja e rrugëve, si shembja e “idhujve”

18 hours ago
0 2 minutes read
Nga ARTUR AJAZI

Duket si një kataklizmo, ajo po ngjet me rrugët tonajavët e fundit. Shembja aksinLibrazhd-Prrenjas, Vlore, Gjirokaster, rruga e Arberit, apo dhe akse tjera shkallëvendi, duhet zgjojë strukturatqeveritare dhe ato hetimore. garosh tendering e njërruge nacionale me shumë rëndësi infrastrukturore, është një angazhim moral, profesional, dhe kombetar. Ato kompani e mbajnë vehten sielitare fushën e ndertimit rrugëve”, sot gjenden akuzuar ngastrukturat qeverisëse dhe ato drejtësisë. Mungesa e stafit duhur inxhinerik, mungesa e logjistikës dhepajisjeve modern llogaritëse dhe verifikuese, janëkthyer për shumicën e firmave dhe kompanivendertuese, një hall i madh. Shumica e tyre, nuk kanëstafin e duhur inxhiniero-teknik, injorojnë projektet e dikurshme rrugëve, raportete dikurshme specialisteve gjeologjisë dhe ndertimit, dhe ja rezultati. Marria e tyre, arrinkulmin, kur nisin punimetpa patur kurrfarë përgjegjësie, kurrfarë informacioni, duke mosshfletuar asnjë faqe nga librat, raportet dhevleresimet e ish-inxhinerëve me emër ka paturShqiperia fushën e ndertimit veprave dhe rrugeve. Sot Shqiperia, gjendet kolaps total mbi situaten e rugëve. Eshte izoluar Juglindja, është vështirësuar aksirruges Arberit, ai LozhanGramsh-Elbasan, rruga e Beleshit, dhe plot rrugë tjera. Çfarë po ndodhme rrugët, kush deri sot është arrestuar nga pronaret e firmave dhe kompanive ndertuese, nga stafi i tyre krejti paaftë profesionalisht ? Asnjë. Prokuroria ka deklaruar se “nisëmhetimet”, dhe kaq. akohën e “diktatorit”, e përflasim aq shumë sot, kishtendodhurkjo, do ishin arrestuar Brenda 24 oreveqindra vetë, nga poshte deri lartë. Dikush do thotëse, “diktatori e tepronte”. Ashtu, apo mire pra, le vuajmë izolimin, vjedhjen e taksavetona nga firma dhekompani mizerabël, garojnë, perdorin lloj-llojmakinacionesh për fituar tenderin miliona euro, dhepastaj çajnë dhe shkaterrojnë edhe rrugët ekzistuese. Kjosituatë është tepër se alarmante. Ministria e Infrastruktures dhe ARRSH-ja, duhet kopsitin dosjenpër ta derguar drejt organeve drejtesisë. Mëdyshje dhehamendësi tjera nukka, veç faktit se ato firma dhekompani fushës ndertimit rrugëve, po tallen dhevjedhintaksat tona, po ndertojnë rrugë skarco, dhe po izolojnë qytete dhe fshatra Shqiperisë. Derisafakultetet e Inxhinerisë, nxjerrin çdo vit, inxhinierë rinj cilët provimet i marrin me para ose me forma tjera, duke mos lexuar për 4 vjet asnjë libër, dhe pastajpunësohen tekfirmat dhe kompanitë e ndertimit janë kthyer vatra pazaresh, kjo do ndodhë. Madjethem se, kjo situatë vonoi shumë, duke patur parasyshgjendjen mizerabël rrugevedhe pasigurinë e tyre shkallë vendi. Firmat dhe kompanitë e ndertimit, janëkthyer sipiramidat e 1996 Shqiperi. Eshtë momenti SPAK veprojë shpejt, pa asnjë hezitim, dhe godasë me anë ligjit këdo është bërë i pasur me paratë tona.

18 hours ago
0 2 minutes read

Related Articles

Kur gazi lotsjellës hyn në tempull, pushteti se ka asgjë brutalitetin kolektiv

18 hours ago

Rënia e liderit global dhe ngritja e Sanço Panço-s së Surrelit

18 hours ago

Vuajtjet e Gazmend Bardhit, duke kaluar gardh më gardh

18 hours ago

 Dorështrëngimi

4 days ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shiko gjithashtu
Close
Back to top button