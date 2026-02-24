Shembja e rrugëve, si shembja e “idhujve”
Duket si një kataklizmo, ajo që po ngjet me rrugët tonajavët e fundit. Shembja në aksinLibrazhd-Prrenjas, nëVlore, Gjirokaster, rruga e Arberit, apo dhe në akse tëtjera në shkallëvendi, duhet të zgjojë strukturatqeveritare dhe ato hetimore. Të garosh në tendering e njërruge nacionale me shumë rëndësi infrastrukturore, është një angazhim moral, profesional, dhe kombetar. Ato kompani që e mbajnë vehten si “elitare në fushën e ndertimit të rrugëve”, sot gjenden të akuzuar ngastrukturat qeverisëse dhe ato të drejtësisë. Mungesa e stafit tëduhur inxhinerik, mungesa e logjistikës dhepajisjeve modern llogaritëse dhe verifikuese, janëkthyer për shumicën e firmave dhe kompanivendertuese, një hall i madh. Shumica e tyre, nuk kanëstafin e duhur inxhiniero-teknik, injorojnë projektet e dikurshme të rrugëve, raportete dikurshme tëspecialisteve të gjeologjisë dhe ndertimit, dhe ja rezultati. Marria e tyre, arrinkulmin, kur nisin punimetpa patur kurrfarë përgjegjësie, kurrfarë informacioni, duke mosshfletuar asnjë faqe nga librat, raportet dhevleresimet e ish-inxhinerëve me emër që ka paturShqiperia në fushën e ndertimit të veprave dhe rrugeve. Sot Shqiperia, gjendet nëkolaps total mbi situaten e rugëve. Eshte izoluar Juglindja, është vështirësuar aksirruges sëArberit, ai Lozhan–Gramsh-Elbasan, rruga e Beleshit, dhe plot rrugë të tjera. Çfarë po ndodhme rrugët, kush deri sot është arrestuar nga pronaret e firmave dhe kompanive ndertuese, nga stafi i tyre krejti paaftë profesionalisht ? Asnjë. Prokuroria ka deklaruar se “nisëmhetimet”, dhe kaq. Në akohën e “diktatorit”, që e përflasim aq shumë sot, të kishtendodhurkjo, do të ishin arrestuar Brenda 24 oreveqindra vetë, nga poshte deri lartë. Dikush do tëthotëse, “diktatori e tepronte”. Ashtu, apo mire pra, le tëvuajmë izolimin, vjedhjen e taksavetona nga firma dhekompani mizerabël, që garojnë, perdorin lloj-llojmakinacionesh për tëfituar tenderin miliona euro, dhepastaj çajnë dhe shkaterrojnë edhe rrugët ekzistuese. Kjosituatë është më tepër se alarmante. Ministria e Infrastruktures dhe ARRSH-ja, duhet tëkopsitin dosjenpër ta derguar drejt organeve drejtesisë. Mëdyshje dhehamendësi të tjera nukka, veç faktit se ato firma dhekompani të fushës së ndertimit të rrugëve, po tallen dhevjedhintaksat tona, po ndertojnë rrugë skarco, dhe po izolojnë qytete dhe fshatra të Shqiperisë. Derisafakultetet e Inxhinerisë, nxjerrin çdo vit, inxhinierë tërinj të cilët provimet i marrin me para ose me forma tëtjera, duke mos lexuar për 4 vjet asnjë libër, dhe pastajpunësohen tekfirmat dhe kompanitë e ndertimit qëjanë kthyer në vatra pazaresh, kjo do të ndodhë. Madjethem se, kjo situatë vonoi shumë, duke patur parasyshgjendjen mizerabël të rrugevedhe pasigurinë e tyre nëshkallë vendi. Firmat dhe kompanitë e ndertimit, janëkthyer sipiramidat e 1996 në Shqiperi. Eshtë momentiqë SPAK të veprojë shpejt, pa asnjë hezitim, dhe tëgodasë me anë të ligjit këdo që është bërë i pasur me paratë tona.