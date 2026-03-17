🌧️
Tiranë 12°C · Shi i lehtë 17 March 2026
S&P 500 6,722 ▲0.34%
DOW 47,075 ▲0.27%
NASDAQ 22,465 ▲0.4%
NAFTA 94.44 ▲2.14%
ARI 5,005 ▲0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
₿ CRYPTO
BTC $74,170 ▲ +0.5% ETH $2,327 ▲ +1.28% XRP $1.5189 ▲ +0.66% SOL $94.4200 ▲ +0.62%
17 Mar 2026
Breaking
Përplasje në Bruksel, Sistemi i Emetimeve (ETS) ndan udhëheqësit e BE-së në prag të samitit Tensionet në Lindjen e Mesme, Macron përjashton ndërhyrjen e menjëhershme ushtarake në Hormuz Rama pritet të mbledhë sërish socialistët në Asamblenë Kombëtare të PS Izraeli përgëzon Shqipërinë pas rezolutës për Iranin Zgjedhjet në PD, Tritan Shehu: Sali Berisha do të rizgjidhet, mos u lodhni kot
Menu
Kronika

Shkelje të barazisë në tendera/ GJKKO kalon për gjykim dosjen e Benet Becit

· 1 min lexim
Benet Beci, kryetar i Bashkise se Shkodres

GJKKO ka kaluar për gjykim dosjen ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër, Benet Beci, i pandehur për shkelje të barazisë në tendera në bashkëpunim me gjashtë të tjerë.

Abuzimi për të cilin Beci është me statusin i akuzuar dyshohet se është kryer gjatë kohës kur mbante detyrën e administratorit të KESH ku si titullar përmendet se u sinkronizua me të pandehurit Jonid Kazani, Edlira Mitrushi, Yllka Nishku, Adela Ruko, Rudin Gjoni, Premtim Dauti, duke u paracaktuar krijuar avantazh të padrejtë për një shoqëri gjatë tenderit 700 milionë lekë.

Dosja e hapur në 2024 prej Byrosë Kombëtare të Hetimit mori shkas nga këqyrjet në telefonin e Evis Berberit një tjetër ish zyrtar që ka llogari me drejtësinë në tendera te tjerë e dosje të tjerë.

Ttitullari i KESH, Beci edhe anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave dhe të njësisë së prokurimit kryen veprime në shkelje të ligjit akuzon SPAK, duke nisur nga përllogaritje e fondit limit, hartimi i termave të referencës, përcaktimi i kritereve në dokumentacionin standard të tenderit, deri në fazën e vlerësimit të ofertave.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

