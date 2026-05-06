☁️
Tiranë 18°C · Vranët 06 May 2026
S&P 500 7,333 ▲1.02%
DOW 49,795 ▲1.01%
NASDAQ 25,676 ▲1.38%
NAFTA 95.02 ▼7.09%
ARI 4,701 ▲2.89%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,656 ▲ +0.49% ETH $2,358 ▼ -0.32% XRP $1.4302 ▲ +1.54% SOL $89.2000 ▲ +4.58%
S&P 500 7,333 ▲1.02 % DOW 49,795 ▲1.01 % NASDAQ 25,676 ▲1.38 % NAFTA 95.02 ▼7.09 % ARI 4,701 ▲2.89 % S&P 500 7,333 ▲1.02 % DOW 49,795 ▲1.01 % NASDAQ 25,676 ▲1.38 % NAFTA 95.02 ▼7.09 % ARI 4,701 ▲2.89 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Toshkovski: Deri në fund të vitit, “Safe City” do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit LDK me Osmanin në listë do të ketë rreth 20 kandidatë nga ekipi i saj, thotë Zemaj Abissnet Superiore: Tirana shikon dritë në fund të tunelit, De Freitas Silva deciziv në klasiken e Shqipërisë me Vllazninë Abissnet Superiore: Bylisi mposht Elbasanin Abissnet Superiore: Dinamo siguron “Final 4”, Vora merr një pikë të çmuar në “Air Albania”
Menu
Kronika

Me pankarta në duar, qytetarët e Durrësit marshim protestë drejt bashkisë: Dy jetë të mitura u fikën

· 2 min lexim

Qytetarët e Durrësit kanë nisur këtë të mërkurë një marshim protestë drejt bashkisë lidhur me aksidentin tragjik ku humbën jetën dy mitur. Banorët e zonës ku ndodhi aksidenti por edhe qytetarë të tjerë janë bashkuar në marshimin i cili nisi disa minuta më parë.

Marshimi nisi nga vendi ku ndodhi ngjarja, në zonën e Ish-kënetës, dhe do të vijojë drejt Bashkisë së Durrësit. Qytetarët shihen teksa mbajnë në duar fotot e viktimave ndërsa dy të rinj mbajnë një parullë të madhe me mbishkrimin: “Dy jetë të mitura u fikën! Ku është drejtësia?”.

Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën më 3 maji rreth orës 14:20, në lagjen nr. 15 në Durrës ku automjeti i drejtuar nga Nikoll Radaçi aksidentoi tre fëmijë të mitur.

Si pasojë e aksidentit, dy prej të miturve humbën jetën, ndërsa i mituri tjetër u plagos rëndë. Ai ndodhet ende në spital ku po merr kujdes mjekësor por jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i automjetit është arrestuar ndërsa ka rezultuar se po drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Radaçi njihej në zonë si person problematik. Sipas dëshmive të fqinjëve, ai shpesh kryente manovra të rrezikshme me automjet dhe konsumonte alkool.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu