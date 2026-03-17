S&P 500 6,741 ▲0.62%
DOW 47,289 ▲0.73%
NASDAQ 22,512 ▲0.61%
NAFTA 94.45 ▲2.15%
ARI 5,020 ▲0.35%
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726 EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
BTC $73,683 ▼ -0.76% ETH $2,329 ▲ +1.42% XRP $1.4992 ▲ +0.86% SOL $94.0600 ▼ -0.14%
17 Mar 2026
Berisha: 'Neni Basha' nuk ka pse të preket, Edi Rama nuk bën zgjedhje, por farsa elektorale Trump sugjeron Venezuelën si shtetin e 51-të të SHBA-së, shkakton reagime dhe tallje NBA/ Steve Kerr në histori, 600 fitore në karrierë në sezonin e rregullt Play-off-i i Botërorit 2026/ Trajneri Silvinjo shpall më 21 mars listën e kuqezinjve Champions League/ Flick rrëfen të ardhmen: S'është momenti të flasim për rinovimin e kontratës, Barça skuadra ime e fundit!
Ekonomia

Shoqata e Bankave: Shërbimet online rrisin rrezikun për krime kibernetike

· 2 min lexim

Tashmë si një traditë e konsoliduar në Shqipëri prej 13 vitesh, “Java e Parasë” u çel sërish nga Banka e Shqipërisë, me synimin për të edukuar brezat e rinj mbi funksionimin e sistemit bankar.

Në fjalën e tij, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko, theksoi se vitet e fundit është shënuar një progres i ndjeshëm në drejtim të digjitalizimit të shërbimeve financiare, veçanërisht në kryerjen e transaksioneve.

“Ka një avancim dhe progres të madh në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale apo kartave, duke treguar se qytetarët shqiptarë po i përdorin gjithnjë e më shumë shërbimet bankare”, tha Sejko.

Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, gjatë vitit të kaluar u realizuan rreth 12 milionë transaksione bankare online, një rritje me 23% krahasuar me vitin 2024.

Megjithatë, kjo rritje e përdorimit të shërbimeve digjitale shoqërohet edhe me një ekspozim më të lartë ndaj mashtrimeve online.

“Nëse në llogarinë tonë digjitale vendosim të ndajmë fjalëkalimin apo e lëmë atë të hapur në ambiente jo të sigurta, atëherë llogaria jonë rrezikohet. Ndërsa një pagesë është vetëm një klik larg, po aq afër janë edhe mashtruesit”, tha Spiro Brumbulli, nga Shoqata e Bankave.

Në pesë vitet e fundit, numri i mashtrimeve online ka shënuar rritje.

Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, vetëm gjatë vitit të kaluar janë regjistruar rreth 1308 raste të krimit kibernetik, ku një pjesë e konsiderueshme lidhet me ndërhyrje në llogaritë bankare.

Lexo Gjithashtu