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09 Sep 2026
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Kronika

“Shpërthimi ka ndodhur në zyrat e karburantit” – Drejtori i Zjarrfikëses jep detaje nga ngjarja te ‘Brryli’

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Drejtori i Shërbimit Zjarrfikës Tiranë, Shkëlqim Goxhaj tha në një deklaratë për mediat se zjarri në pikën e karburantit në zonën e Brrylit ka ndodhur për shkak të shpërthimit në zyrën e kësaj pike karburanti.

Goxhaj theksoi se hetimet lidhur me shkaqet e shpërthimit vijojnë pasi ka informacione se mund te ketë qenë një automjet që ka goditur zyrat e karburantit, ndërsa shtoi se brenda ditë së sotme do të zbardhet edhe shkaku i shpërthimit.

“Zjarrfikësit mbërritën shumë shpejt në vendin e ngjarjes dhe ndaluan rrjedhjen e gazit që vijonte, situata u vu nën kontroll shpejt, Ka qenë shpërthim jo zjarr, ndaj flakët u vunë nën kontroll brenda një kohe të shkurtër. Shpërthimi ka ndodhur në zyrat e karburantit, zyrat janë rrëzuar, edhe xhamat që janë përhapur në rrugë na bëjnë të mendojmë se shpërthimi ka ndodhur në zyrat e karburantit. Shpërthimi ka ndodhur nga gazi, ndoshta edhe avujt e benzinës, pasi ky është një shpërthim jo zjarr. Mund të ketë qenë edhe automjet që ka goditur zyrat e karburantit, brenda ditës së sotme do kemi edhe shkakun e shpërthimit”, tha Goxhaj.

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