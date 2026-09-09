Shpërthimi në pikën e karburantit te “Brryli”, 4 persona shoqërohen në Polici! Do pyeten edhe drejtuesit teknikë
Teksa po vijojnë hetimet aktive, 4 persona janë shoqëruar nga policia lidhur me shpërthimin e ndodhur në një pikë karburanti EIDA në zonën e Brrylit në Tiranë.
Mes të shoqëruarve për t’u marrë në pyetje janë administratori i subjektit, punonjës të shërbimit, si dhe dëshmitarë pamorë që ndodheshin pranë vendngjarjes në momentin e shpërthimit.
Hetimet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes pritet të zgjerohen te personat përgjegjës për sigurinë dhe mirëmbajtjen e impiantit.
Në orët në vijim, në polici pritet të shoqërohen për pyetje edhe inxhinieri dhe drejtuesi teknik i pikës së karburantit, dëshmitë e të cilëve do të shërbejnë për të verifikuar nëse janë respektuar normat teknike dhe protokollet e sigurisë.
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